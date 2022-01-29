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這兩款金飾代表「有錢花」！還有超Q小老虎　大人小孩都愛戴

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▲▼ 虎年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme Mini足金虎年大發財天天有錢花串飾手環，乖乖虎串飾（左起）4,800元，發財串飾6,100元，有錢花串飾4,800元。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接虎年來臨，點睛品與just gold鎮金店推出虎年金飾，不約而同以可愛的小虎設計吸引目光，讓大人、小孩都能戴著卡哇伊金飾應景。點睛品更新增銅錢與花朵造型的足金串飾，兩者結合諧音「有錢花」，具豐衣足食、財源滾滾的吉祥寓意，讓人會心一笑。

▲▼點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品虎年金飾模樣可愛。

▲▼ 虎年金飾 。（圖／公關照）▲▼ 虎年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme Mini足金霹靂虎串飾（左）4,800元，生生有禮「賀年及生肖篇」999.9 如意鎖黃金吊墜價格依金價而異。

虎年金飾不走霸氣風格，全以活潑造型與萬元左右的相宜價位吸引消費者收藏。點睛品主打足金串飾，推出笑咪咪臉孔且身型圓潤的小虎串飾，可以和「發」、「財」字造型或彩繪塗層的小花或金元寶款式串飾搭配，組成搶眼的幸運手環；品牌同時創作鑲嵌珍珠母貝的如意鎖造型足金金虎吊墜、虎年彌月手環，以及手捧葫蘆象徵「福祿雙全、多子多孫、福氣綿綿」的金虎擺件，滿足送禮或自用需求。

▲▼ 虎年金飾 。（圖／公關照）▲▼ 虎年金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品生生有禮「珍藏篇」999.9黃金老虎擺件（左）價格依金價而異，Charme Mini足金元寶串飾4,800元。

Justgold鎮金店則發表「滿福如意生肖系列」獻上新春祝福，12款生肖吊墜表情超萌，且手握相傳能避邪與帶來人緣的紅瑪瑙雕刻活動式「吉祥如意鎖」，可前後擺動更增添佩戴樂趣，細看紅瑪瑙也像金元寶造型，集美好祝福於一身，非常討喜。

▲▼ 虎年金飾 。（圖／公關照）▲▼ 虎年金飾 。（圖／公關照）

▲justgold鎮金店「滿福如意生肖系列」老虎墜（左）12,800元，龍墜子12,800元。（圖／justgold提供）

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關鍵字：

虎年, 金飾, 點睛品, just gold鎮金店

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