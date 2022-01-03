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2022年1月號日雜附錄開箱：皮卡丘小夜燈、山本容子銅版畫掛曆質感必備

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文／妞新聞

妞妞們新年的新願望是什麼呢？想變得美美的、想要擁有更好的體態、想要培養自己的內涵......。不管你的目標是什麼，都先來讀「1月號日雜」看看2022年的流行趨勢什麼吧！

1月號日雜推薦1：《Lee》

 

不管流行怎樣變化，買下喜歡衣服那一刻的興奮感卻永遠不會改變，《Lee》本期會分享2022年最受矚目的休閒風單品，並教妞妞們如何穿出全新的休閒風時尚，新的一年正是重新找回自己的最佳時機，首先不妨從穿搭開始下手吧！附錄送出可以摺疊成超小尺寸隨身攜帶的「Repetto托特包」。

1月號日雜推薦2：《eclat》

年末年初動滿檔，妞妞們必須將氣氛華麗、充滿女人味，同時也可以帥氣有型的長裙戰袍拿出來！《eclat》本期會教妞妞們長裙的流行重點和穿搭秘訣，可以兼具修飾身材及保暖對策。附錄送出詩人谷川俊太郎和銅版畫家山本容子合作的「2022年掛式月曆」。

1月號日雜推薦3：《美的BITEKI》

在寒冷冬天裡不可缺少的針織單品，想要穿出時尚感，其實關鍵在於髮妝！《美的BITEKI》本期會教妞妞們展示針織單品與髮妝的搭配技巧，以及冬日必備的各種保濕秘訣。附錄送出「ONE BY KOSE美容液」只要早晚塗在眼周就可以改善皺紋。

1月號日雜推薦4：《MAQUIA》

 

《MAQUIA》發表2021下半年MAQUIA美妝大賞，挑選出「每天都想開心度日」的優質產品，也會傳授最新彩色妝容，研究開架彩妝的暢銷品項等，豐富主題單元不容錯過。附錄送出「ETVOS保濕護膚試用組」，要會化妝也要懂保養！

1月號日雜推薦5：《VOCE》

《VOCE》公開2021下半年優秀美妝排行榜，還提供上榜產品的試色報告、應用妝容提案，主題單元從染唇唇膏新進化、絲滑霧面的暗沉色大受歡迎、眼睛保養等一應俱全，一本就可以蒐集到2022最新時尚趨勢！附錄送出「LUNASOL保濕粉底液」，妞妞們一起來變美吧！

1月號日雜推薦6：《美人百花》

1月號日雜附錄開箱：寶可夢皮卡丘小夜燈、嚕嚕米小磁盤居家儀式感必備！

別人穿起來很好看但自己穿上之後卻不怎麼樣，相信很多人都有這樣的經驗，《美人百花》本期為大家介紹適合全骨骼的超強單品，從針織洋裝、針織衫、蕾絲長裙、長筒靴到高跟鞋都涵蓋，還會展示STRAIGHT、WAVE以及NATURAL3種體型的人穿上後的效果。附錄送出「LOVERARY BY FEILER×不二家PEKO保冷袋」，可愛圖案讓人捨不得用！！

1月號日雜推薦7：《IN RED》

穿著打扮好像缺乏變化？居家空間總覺得不夠舒服？冬日涼涼的天，心情似乎也開始低氣壓，《IN RED》本期為了驅散冬日憂鬱，特別準備快樂冬季生活提案，推薦獎勵自己的禮物清單，研究無印良品的優質設計，再介紹溫暖身心的美食鍋物，幫妞妞們一一解決冬季煩惱。附錄送出可以肩背也可以後背的「MOOMIN慕敏家族小不點圖案背包」

1月號日雜推薦8：《cookpad plus》

《cookpad plus》本期除了分享省時迅速的款待料理，以及燕麥片變化創意餐點之外，也應景地整理出日式年節料理簡單作等豐富食譜單元，在年末年初這種聚會繁多的時刻，妞妞們必須拿出手路菜吧！（笑）附錄送出「MOOMIN慕敏家族小磁盤2入組」設計可愛又實用，為餐桌增添不少歡樂氣氛。

1月號日雜推薦9：《BAILA》

《BAILA》本期最推薦省時又不出錯的時尚配色造型術單元，從百搭的黑白色、洗鍊的統一色系，讓妞妞們即使再趕也能穿得時尚有型。附錄送出「咒術迴戰摺扇＆扇架」竹製扇骨的鏤空細節，當作收藏品也覺得很值得。

1月號日雜推薦10：《smart》

1月號日雜附錄開箱：寶可夢皮卡丘小夜燈、嚕嚕米小磁盤居家儀式感必備！

《smart》本期特別和寶可夢合作，分享了以可愛角色為靈感的穿搭造型，還有日本時尚專家的愛店推薦，以及居家小物選品特輯。附錄送出「寶可夢皮卡丘＆波加曼LED造型室內燈」，不論是擺在玄關、臥室、餐桌，還是書桌上都覺得格外療癒！！

以上10本妞妞們最喜歡哪一本呢？

Source：博客來

【延伸閱讀】

微入秋必備！10本11月號日雜開箱，SOU・SOU可愛束口袋洋裝、褲裝都百搭

10本「12月號日雜」推薦：史努比造型收納箱、嚕嚕米收納夾，秋冬護膚組缺一不可！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日雜, 附錄

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