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楊謹華10部必看劇！《華燈》演活蘇媽媽、《一把青》師娘逼哭觀眾

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文／妞新聞

Netflix懸疑台劇《華燈初上》熱播中，實力派演員「楊謹華」這次詮釋日式酒店老闆娘「蘇媽媽」（蘇慶儀），溫柔美麗又帶著反轉性格的形象讓人印象深刻。出道多年的她最初是其實是「模特兒」，以精湛演技演活《敗犬女王》單無雙、《一把青》師娘、《鏡子森林》高明等角色，妞編輯特地整理關於楊謹華的3件事與10部必看台劇，快一起來深入了解她吧！

1.廣告演員＋模特兒出身

https://www.instagram.com/p/CXta0BHlOuZ

身高170公分、擁有一雙大長腿的楊謹華，從14歲起接演廣告並擔任模特兒，2001年以劉德華〈冰雨〉MV女主角正式出道，身材姣好的她也代言過內衣品牌！楊謹華參演過多部台劇，曾與周渝民，朱孝天在《貧窮貴公子》同框，在《我的秘密花園》擔任林依晨的同學兼好友，後來以《敗犬女王》單無雙打開知名度，成為多部台劇的御用女主角。

2.41歲嫁給愛情

https://www.instagram.com/p/CGHdH-mFgbu

演活了《敗犬女王》單無雙，卻經歷幾段無疾而終的感情，讓楊謹華曾被封為「現實版敗犬」。而就如同經典歌曲〈對的人〉唱到的「愛要耐心等待，仔細尋找」，楊謹華在2018年於臉書宣布與圈外男友Ben步入婚姻，告別「楊小姐」的身份，成為「陳太太」，甜蜜喊話丈夫「我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛，我們要繼續糾纏一輩子哦～陳先生」，她在38歲那年遇見命中注定，於41歲走入有著美好愛情的婚姻！

3.數次入圍金鐘獎

https://www.instagram.com/p/CFpY647lVqj

出道至今，楊謹華拿過華娛衛視「亞洲十大紅人獎」、亞洲電視大獎「最佳女主角」，曾以《白色巨塔》 、《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《鏡子森林》等台劇入圍電視金鐘，雖然數度與視后寶座擦身而過，但她並不氣餒，更霸氣表示「演戲是為了表演，不是為了得獎」、「看來跟獎座還需要再一點緣分」，大方態度超圈粉！楊謹華精湛演技有目共睹，未來一定能看到她戴上金鐘最佳女主角王冠！

楊謹華必看戲劇1.《白色巨塔》

▲楊謹華當年以《白色巨塔》入圍金鐘女配。（圖／mtime

楊謹華當年以《白色巨塔》入圍金鐘女配，於劇中飾演新聞記者「馬懿芬」，與已婚的醫院外科副主任（戴立忍 飾）不倫，為了收穫這段不正當的愛情逐漸失控，在經歷未婚懷孕與邱慶成收賄的醜聞風波後，灑脫放下一切，到美國展開新生活。她以「敢愛敢恨」的形象在劇迷心中留下深刻印象，雖然是小三角色，卻讓人喜歡又不捨。

楊謹華必看戲劇2.《敗犬女王》

▲提到楊謹華代表作，怎能不提《敗犬女王》（圖／翻攝自YouTube

「如果我說愛我沒有如果～」提到楊謹華代表作，怎能不提《敗犬女王》！楊謹華在劇中飾演事業得意、年過30歲還未結婚的女強人「單無雙」，因為有過一段長跑6年卻失敗的愛情，讓她就此成為「單身主義者」，後來遇見與她差8歲的年下男盧卡斯（阮經天 飾），在相處過程中從吵架鬥嘴轉變成曖昧心動，這對「姊弟戀」至今再看仍是經典。當年楊謹華也以這部作品入圍金鐘女主角！

楊謹華必看戲劇3.《鍾無艷》

▲楊謹華在《鍾無艷》中「扮醜」突破形象（圖／翻攝自YouTube

楊謹華在《鍾無艷》中「扮醜」突破形象，飾演臉上有紅色胎記的女主角「鍾無艷」，她聰明伶俐，雖然因為外貌被欺凌、感到自卑，但仍以樂觀心態活出自我。在劇中與明道、王思平有三角戀，有別於敗犬的女強人形象，楊謹華這次的詮釋也讓人耳目一新。

楊謹華必看戲劇4.《女王的誕生》

▲《女王的誕生》是楊謹華三度入圍金鐘獎的戲劇作品（圖／女王的誕生@Facebook）

《女王的誕生》是楊謹華三度入圍金鐘獎的戲劇作品，有別於《敗犬女王》，楊謹華飾演的女主角「唐美寶」有著一頭水母頭澎鬆短髮，是個出道已久卻知名度不高的模特兒，愛情與工作都遭受背叛，後來與隱藏身份的建築公司的小老闆「孫耀威」相識，在過程中披荊斬棘，走出屬於自己的「女王之路」，也收穫了愛情。

楊謹華必看戲劇5.《媽咪的男朋友》

▲楊謹華在台劇《媽咪的男朋友》首度詮釋「單親媽媽」（圖／iset

楊謹華在台劇《媽咪的男朋友》帶來全新形象，首度詮釋「單親媽媽」，飾演女主角厲曉玫。她個性獨立又有自信，因為父親外遇而不信任愛情，深受有子宮病變困擾的她，在一次機會中接受捐精手術，生下女兒「好好」，與陳乃榮、王傳一有感情線，渴望愛又怕受傷害的精湛演技，讓人印象超深刻！

楊謹華必看戲劇6.《一把青》

▲楊謹華演活了《一把青》的師娘（圖／一把青@Facebook）

楊謹華在《一把青》飾演沈穩內斂的「秦芊儀」，出身望族的她嫁給十一大隊江偉成（楊一展 飾），在空軍村里人稱「師娘」，即使顛沛流離、經歷了無法言明的苦難，她仍以智慧與堅韌態度面對，與眷村裡的女人相互扶持。楊謹華演活了師娘，溫柔而剛強的模樣深深烙印在劇迷心中，看完全劇後讓人無法自拔，太意難平了！（哭）

楊謹華必看戲劇7.《滾石愛情故事-新不了情》

▲楊謹華以《滾石愛情故事-新不了情》入圍當年的金鐘迷你劇集女配（圖／滾石愛情故事@facebook）

《滾石愛情故事-新不了情》是部有點狗血，但卻不會讓人出戲的「愛情喜劇」。楊謹華這次與明道再度搭檔飾演情侶，詮釋40歲的早餐店老闆娘「阿敏」。她擁有4個孩子，而4位前夫都死於奇葩意外（像是被爆米花噎到而過世），即使命運坎坷，阿敏仍抱著愛與樂觀的態度前進。收放自如、帶著笑點的演技也讓她入圍當年的金鐘迷你劇集女配。

楊謹華必看戲劇8.《我的男孩》

▲楊謹華在《我的男孩》精彩演出超讓人驚艷（圖／我的男孩@Facebook）

雖然楊謹華在《我的男孩》中並不是女主角，但她在劇中也有跟林心如「搶同個男人」！楊謹華飾演大明星柯美雙，與蕭也時（高聖遠 飾）愛情長跑多年，原以為就要走路婚姻，卻發現男友外遇導演羅小菲（林心如 飾）。最讓人印象深刻的就是兩人的分手戲，她打了自己數個巴掌，目光凌厲卻透出心寒，精彩演出超讓人驚艷！

楊謹華必看戲劇9.《鏡子森林》

▲楊謹華在2020年以《鏡子森林》入圍金鐘獎最佳女主角（圖／結果娛樂）

楊謹華在2020年以《鏡子森林》入圍金鐘獎最佳女主角，飾演為了獨家衝鋒陷陣、追求事件真相的社會線新聞記者「高明」，外表強勢獨立、筆鋒犀利，還與主管發飆大罵、更發抖痛哭，雖然也是女強人形象，但氣場相當不一樣。

楊謹華必看戲劇10.《華燈初上》

▲楊謹華在《華燈初上》飾演酒店老闆娘「蘇媽媽」（圖／華燈初上@Facebook）

而近期必看的新作，當然就是《華燈初上》啦！楊謹華在劇中飾演酒店老闆娘「蘇媽媽」（蘇慶儀），聰明而溫柔美麗，偶爾散發一點高冷感，與外表大相徑庭的「反轉」性格讓人訝異，跟林心如為男人開撕。

https://www.instagram.com/p/CWFRKy0FTpX

楊謹華介紹與10部必看劇一次推薦給大家，而出道多年的她演過的戲劇當然不只這些，妞妞是從哪部劇認識楊謹華？你心中最經典的作品又是哪部呢？快留言跟妞編輯分享吧！

註：本文之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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