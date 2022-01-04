過年又老一歲？林書煒：不，我減一歲！BIO UP極限霜熱賣再度開搶

▲BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜好評熱銷，1/4(二)22：00東森購物47台超值優惠再度開搶。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

誰說過個年就要老一歲？知名美女主持人林書煒：「我反而減了一歲！」身為高度敏感肌的林書煒近期找到適合自己的本命保養品－神級抗老乳霜「BIO UP科美研高純度酒粕胎盤彈潤霜」，天天使用再搭配按摩手技，輕鬆為肌膚開光減齡添好運，這款「會拉絲的極限霜」首波開賣即熱銷，特別選在一年之初再度開搶，將於於1/4（二）22：00鎖定東森購物47台推出超值優惠。

BIO UP科美研「高純度酒粕胎盤彈潤霜」將經典成分之日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)以專利雞尾酒配方打造黃金級高酵精華潤澤肌膚，加上頂級雙胎盤原液，全面抗老超有感；再加上SYN-4D胜肽微絲直擊肌底，透過獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，精準打造結構式分層抗老護理，深層煥活建構肌膚基地台，恢復肌膚彈性、強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量，向所有威脅年齡肌不完美原因說再見。

▲敏感肌的林書煒也愛上會拉絲的極限霜，享受縮時保養緊緻美肌的魅力。

林書煒表示，自從用了BIO UP科美研「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，解決多年一直找不到適合自己敏感膚質的乳霜，想不到最近接觸到這一罐由東森自然美專業團隊打造的全能乳霜，可以簡單快速完成保養，關鍵時刻再搭配簡單按摩，一抹緊緻有感，鏡頭前的零死角美顏術輕鬆GET！

敏感肌的林書煒本來有點擔心「會拉絲」的高濃密質地會不會很黏膩負擔，想不到使用時意外地超好吸收而且很清爽，一瓶集結保濕、潤澤、緊緻、拉提等多重保養功效，很適合忙碌的現代女性用最短的時間完成縮時保養，迅速穩定膚況，令她大讚CP值極高。

▲高純度酒粕胎盤彈潤霜延展性佳，林書煒認為非常適合搭配按摩手技加乘緊緻效果。

此外，林書煒也不藏私分享自己的按摩撇步！由於「高純度酒粕胎盤彈潤霜」延展性好又滋潤，她在使用時會搭配拉提按摩手法，加乘保養效果。「我通常會從兩頰兩側及下巴開始，做一些由下往上推的動作，透過適度的按摩可以讓臉更緊實，之後再透過手掌的按壓動作、手心的溫度包覆，加速乳霜吸收」，此外比較疲勞的時候，林書煒也會用指腹點壓眼周等局部加強舒壓，仔細呵護每一寸肌膚。

迎接虎年的到來，讓肌膚虎虎生風才能一路長紅到年底，1/4（二）22：00鎖定東森購物47台超值優惠再度開搶，跟著林書煒聰明選保養品，讓肌膚緊緻又Q彈，迎接新年不再擔心長一歲，反而開心肌齡減一歲，讓自己愈活愈年輕美麗。

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