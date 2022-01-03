陸女星撞衫全智賢慘踢鐵板！「馬甲線硬被比下」網：對手太強





▲全智賢（左）與大陸女星劉敏濤撞衫。（圖／翻攝自微博、TVN）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉敏濤曾經出演戲劇《偽裝者》、《琅琊榜》，演技精湛成為對岸知名綠葉角色，日前她穿著一套幹練西裝裙出席公開活動，造型相當眼熟，眼尖網友就發現，韓星全智賢先前也曾經穿著同款，兩人撞衫對比畫面跟著曝光。

▲全智賢曾經以一套Alexander McQueen西裝搭配俐落A字裙出席《智異山》發佈會。（圖／翻攝自微博、TVN）

全智賢在去年（2021年）10月韓劇《智異山》發佈會上，曾經以一套Alexander McQueen西裝搭配俐落A字裙亮相，全智賢不僅是品牌代言人，最讓人印象深刻的就屬該套中空剪裁，將她的川字腹肌完美流露。而她40歲依舊毫無死角，伴隨著肩上短髮氣場大開，由她演繹該套造型相當經典。

▲劉敏濤以腰帶遮住中空區塊。（圖／翻攝自微博、TVN）



45歲大陸女星劉敏濤則是在金雞獎提名典禮上，以俐落套裝現身，誰知全身撞衫全智賢，連髮型也神似，然而劉敏濤在中空處選擇了腰帶做修飾，僅僅露出高開衩線條，尺度相當保守。兩人此次撞衫，網友也一面倒認為全智賢大勝，尤其是傲人的馬甲線很加分，「這套只有全智賢能駕馭」、「姐姐又美又帥」、「跟全智賢撞衫太吃虧」。