遠百竹北傳1／8開門見客！主打8成「新竹獨家」　50間進駐餐飲大公開

▲遠百竹北據傳即將在1／8試營運，但遠百針對此說法僅表示未確定。（圖／翻攝遠百竹北官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

位於大新竹的遠百竹北，預計將在農曆年前對外見客，據傳最快1／8就會試營運，除了外觀顯著的客家土樓特色之外，也將引進許多「新竹獨家」品牌，據悉包括BURBERRY、GUCCI等精品將進駐，餐飲也很有看頭，光饗賓就有800坪吃到飽，還有貴婦午茶LADY M開設台灣最大門市，破50家進駐餐飲搶先看！

遠百竹北共有10層樓，除了有客家街販售餐飲、相關商品等主題式規劃區域之外，還有廣大的美食街、誠品書店也將進駐地下樓，基本上樓層配置為B2是City Super生鮮超市、1F為國際櫥窗、2F為戶外遊趣、3F酷樂潮流、5F文藝親子、6F健康休閒、8F美食廣場、9F異國主題餐廳、10F多功能展演、宴會、空中花園。

餐廳則有饗賓集團旗下果然匯、小福利與超夯的日式精緻吃到飽「旭集」，3間加起來共有800坪超有氣勢之外，知名港點則有添好運、了凡雞飯、檀島茶餐廳、新葡苑、吉品海鮮；日韓系餐飲則有涓豆腐、吉天婦羅、勝博殿、乾杯居酒屋、Syabuyo 涮乃葉、Mo-Mo-Paradise壽喜燒、合點壽司、大戶屋、一風堂、丸龜製麵、茄子咖哩、偷飯賊、踢鐵板teppanyaki 韓式早午餐等。

▲旭集（左）與小福利（右）吃到飽將進駐。（圖／饗賓提供）

中式餐飲有漢來上海湯包、開飯川食堂、馬祖新村、上菜片皮鴨、四川無抄手、時時香、芸彰牧場台灣牛肉專賣店、上善蔬食；西式餐飲則有Hooters、Bellini、藍屋、The Diner樂子、21風味館、漢堡王。東南亞料理則有饗泰多與大心。

其他甜點點心、麵包店則有詩特莉餅乾、Haagen Daz、BeardPapa、Godiva、英國茶Whittard、Cold Stone、FlavorField、MANO MANO、青鳥旅行、青畑九號豆製所、品好乳酪泡芙、鄉間座、于記杏仁、施房茶、翰林茶館、八月堂等，其中最受注目的莫過於「全台最大內用區」的LADY M，以及亞洲首間STEVE MADDEN品牌，與咖啡弄合作的複合咖啡店「Steve Madden Cafe」。