《華燈2》台詞一語道破愛情：不需要的關係，就不必繼續糾纏下去

▲華燈初上劇情燒腦，台詞金句更是發人深省。（圖／翻攝自FB/華燈初上，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

台劇《華燈初上》第二季熱播，引起一票網友討論究竟誰是殺人兇手，而第二季的劇情更仔細交代了女主角林心如和楊謹華的年少情誼，直到兩人後期為愛反目的過程，內容囊括了友情、愛情、親情，甚至是價值觀，其中劇中的台詞更是發人深省，讓沉迷在劇中的我們也悟得了一些人生道理。

#不需要的關係，就不必繼續糾纏下去。

#但是人生嘛，你曾經以為很重要的，過了以後，你會發現日子還是得過。

#人生的事，誰說得準呢？

#談感情就是這樣子，來來去去的。

#你從未愛過我，你只是覺得跟我戀愛讓你開心。

#人不可以貪心啊！這個世界不可能都是妳的，有得到就會有失去，我剛剛說的也是我想要送給妳的話，外表溫柔，內心卻是比誰都還倔強，但太堅持完美，往往受傷的的還是自己，我走過的岔路，希望妳不會再重複了。

#事情總是這樣，強求的時候沒有，不需要的時候就發生了。

#就是因為見不到了，才會變得無所不在啊！

#你又不是那種人，那種一跟男人就想和他天長地久綁在一起的人，你不是吧？

#同情就像一把刀子，一刀刺死我，這種你最擅長了！

#你真的覺得我贏了嗎? 你覺得一個人被全世界拋棄，狼狽地逃走，這就是贏？

#別裝了，自尊值多少錢，妳身上也沒這種東西。

#是我太傻了！這個世界也誰會真的關心誰啊？

