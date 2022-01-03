石原聰美愛牌！日系美妝Celvoke 4月底確定撤台，會員注意點數兌換

▲日系美妝CELVOKE宣布4月底撤出台灣。（圖／翻攝自IG/celvoke.jp、_ishihara_satomi_）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情使得消費者化妝習慣改變，2022年的第一天開工日，日本美妝品牌Celvoke宣布將於4月底暫時告別台灣市場，品牌表示4/1起停止受理新會員加入和點數累積，原有會員權益可使用至4月底。

▲Celvoke 唇彩一直是日本美妝排行榜常勝軍。

風靡日本時尚圈的Celvoke自2016年創立就備受名模和藝人的喜愛，2018年以高人氣之姿引進台灣，彩妝以洗鍊精緻包裝獲得注目，其中以一款南瓜色唇膏撐起業績，必須排隊數個月才能買到，保養品則主打99%天然成分，獲得不少粉絲青睞。

▲（圖／翻攝自FB/品牌官方粉絲團）

品牌於今（1/3）宣布因日本總公司就全球營運策略重新整合，就亞太區販售通路做調整，將於2022年4月底暫別台灣市場，為此也將祭出限時優惠，相關優惠折扣與後續將於品牌官網和粉絲團公告。

關於會員權益部分，自2022年4月1日起停止受理新會員加入和會員點數累積，原有會員紅利點數可使用至2022年4月30日為止，若無法於指定期限內完成兌換，將視同放棄。