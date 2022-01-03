羽絨衣羽毛插出怎麼辦？好多人做錯！3招保養術＋清洗知識一次看

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天氣一冷時，許多人都會把「羽絨衣」拿出來穿，當作抵禦寒流神器，雖然羽絨衣是大家的過冬好朋友，卻很少人知道羽絨衣的保養技巧與正確清洗方式，像是「羽毛插出時該怎麼辦？」多數人都有直接拔出的經驗吧？但這其實是NG的錯誤示範！還有羽絨衣該手洗、機洗，怎麼晾乾、收納，本篇一併告訴你。

▲羽絨衣3招保養術＋清洗知識。（圖／翻攝自Unsplash）



【3招保養術】

＃穿過的羽絨衣怎麼處理？

穿過的羽絨衣並不需要馬上清洗，回家後輕拍上頭的髒污灰塵即可，並於收納前放在陰涼通風處晾乾，且建議大家不要連續多天都穿同一件羽絨衣。

▲羽絨衣羽毛插出時請不要急著拔掉。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan）



＃羽毛插出時該怎麼辦？

很多人看到羽絨衣裡的羽毛插出來，第一個反應就是拔掉，但是這麼做很容易會讓羽絨衣外層形成小破洞，應該抓住內裡、試著從內側將羽毛拉回，才能減少傷害。

＃羽絨衣淋到雨怎麼辦？

即使羽絨衣多數都有做防潑水處理，淋到雨後依然會讓衣服變得潮濕，所以羽絨衣淋濕後應該先用毛巾將表面擦乾，再掛在陰涼通風處晾乾，亦可以借助除濕機來除濕。

▲羽絨衣淋到雨要記得擦乾、除濕。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan）



【羽絨衣清洗知識】

＃該手洗還是機洗？

雖然現在大多數羽絨衣都做成「可機洗」，但是下水前還是要確認洗標比較保險，唯一不能做的則是送去「乾洗」，因為化學藥劑將會破壞羽絨衣的質料、降低保暖效果。

＃手洗方式

選擇手洗的話，最好使用30度左右的溫水以及中性洗劑，可先針對衣領、袖口、下襬等易藏污納垢的地方用海綿沾上洗劑輕輕拍打，接著用雙手「壓洗」的方式，一部分、一部分的壓洗，接著再換乾淨清水重複壓洗兩、三遍，切忌大力搓揉，才能防止變形。

＃機洗方式

運用自家洗衣機清洗羽絨衣前，請先將羽絨衣扣子扣好、拉鍊拉好、放入洗衣袋中，並將洗衣機事先調整成弱轉速、弱水流或是柔洗等模式，且應避免使用洗衣粉，容易卡在衣物中，因此用中性洗劑即可。

▲清洗羽絨衣前記得看清楚洗標。（圖／翻攝自Unsplash）



＃如何脫水、晾乾？

清洗完羽絨衣後，千萬不要像擰毛巾一樣扭乾，而是用手壓的方式壓乾，若擔心殘留的水分太多會曬不乾，其實也可以用洗衣機脫水，脫水設定一分鐘即可，時間不宜過長。脫水後用厚衣架掛在陰涼通風處晾，並將衣服的形狀調整好，陰乾的兩三天時間裡，也可以用雙手輕輕拍打，可以加速晾乾、防止羽絨結塊，最後一定要等全乾才可以進行收納喔。

▲羽絨衣可以用洗衣機脫水1分鐘。（圖／翻攝自Unsplash）