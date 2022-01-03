fb ig video ETtoday search mobile

羽絨衣羽毛插出怎麼辦？好多人做錯！3招保養術＋清洗知識一次看

>

編輯／JJ

天氣一冷時，許多人都會把「羽絨衣」拿出來穿，當作抵禦寒流神器，雖然羽絨衣是大家的過冬好朋友，卻很少人知道羽絨衣的保養技巧與正確清洗方式，像是「羽毛插出時該怎麼辦？」多數人都有直接拔出的經驗吧？但這其實是NG的錯誤示範！還有羽絨衣該手洗、機洗，怎麼晾乾、收納，本篇一併告訴你。

▲羽絨衣。（圖／unsplash、IG）

▲羽絨衣3招保養術＋清洗知識。（圖／翻攝自Unsplash）

【3招保養術】

＃穿過的羽絨衣怎麼處理？

穿過的羽絨衣並不需要馬上清洗，回家後輕拍上頭的髒污灰塵即可，並於收納前放在陰涼通風處晾乾，且建議大家不要連續多天都穿同一件羽絨衣。

▲羽絨衣。（圖／unsplash、IG）

▲羽絨衣羽毛插出時請不要急著拔掉。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan）

＃羽毛插出時該怎麼辦？

很多人看到羽絨衣裡的羽毛插出來，第一個反應就是拔掉，但是這麼做很容易會讓羽絨衣外層形成小破洞，應該抓住內裡、試著從內側將羽毛拉回，才能減少傷害。

＃羽絨衣淋到雨怎麼辦？

即使羽絨衣多數都有做防潑水處理，淋到雨後依然會讓衣服變得潮濕，所以羽絨衣淋濕後應該先用毛巾將表面擦乾，再掛在陰涼通風處晾乾，亦可以借助除濕機來除濕。

▲羽絨衣。（圖／unsplash、IG）

▲羽絨衣淋到雨要記得擦乾、除濕。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan）

【羽絨衣清洗知識】

＃該手洗還是機洗？

雖然現在大多數羽絨衣都做成「可機洗」，但是下水前還是要確認洗標比較保險，唯一不能做的則是送去「乾洗」，因為化學藥劑將會破壞羽絨衣的質料、降低保暖效果。

＃手洗方式

選擇手洗的話，最好使用30度左右的溫水以及中性洗劑，可先針對衣領、袖口、下襬等易藏污納垢的地方用海綿沾上洗劑輕輕拍打，接著用雙手「壓洗」的方式，一部分、一部分的壓洗，接著再換乾淨清水重複壓洗兩、三遍，切忌大力搓揉，才能防止變形。

＃機洗方式

運用自家洗衣機清洗羽絨衣前，請先將羽絨衣扣子扣好、拉鍊拉好、放入洗衣袋中，並將洗衣機事先調整成弱轉速、弱水流或是柔洗等模式，且應避免使用洗衣粉，容易卡在衣物中，因此用中性洗劑即可。

▲羽絨衣。（圖／unsplash、IG）

▲清洗羽絨衣前記得看清楚洗標。（圖／翻攝自Unsplash）

＃如何脫水、晾乾？

清洗完羽絨衣後，千萬不要像擰毛巾一樣扭乾，而是用手壓的方式壓乾，若擔心殘留的水分太多會曬不乾，其實也可以用洗衣機脫水，脫水設定一分鐘即可，時間不宜過長。脫水後用厚衣架掛在陰涼通風處晾，並將衣服的形狀調整好，陰乾的兩三天時間裡，也可以用雙手輕輕拍打，可以加速晾乾、防止羽絨結塊，最後一定要等全乾才可以進行收納喔。

▲羽絨衣。（圖／unsplash、IG）

▲羽絨衣可以用洗衣機脫水1分鐘。（圖／翻攝自Unsplash）

關鍵字：

羽絨衣, 羽絨衣清潔, 收納, 洗衣, 羽絨衣保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃

新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

楊冪童話公主裙被網笑像「鮭魚」　唱《小幸運》引兩極反應：好難聽 天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康 2022「韓系復古短瀏海」正流行　整齊可愛又減齡，長髮短髮都能剪 星巴克新年「達摩杯」透明感超可愛　日妞搶買「老虎熊熊」討吉利 這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍 暖身「生薑紅茶」花5分鐘就能做　提高代謝率助減肥、預防感冒 星巴克特色新門市　台中清水極美夕陽、楠梓藍昌有莊園風光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面