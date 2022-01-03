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《華燈初上》人間最黑暗「塑料姐妹」　3點快速檢視友情真誠度

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編輯／Beverly

《華燈初上》第二季終於上線！除了燒腦程度再提升之外，表面溫婉可人的蘇慶儀，也在第二季抽絲剝繭的劇情下露出真面目，不少觀眾認為，如果不是因為愛上同一個渣男，羅雨儂與蘇慶儀的友誼可以天長地久，只可惜兩人最後變成人間最黑暗的「塑料姐妹」，今天就來看看到底怎樣的朋友才算是塑料姐妹。

▲華燈初上。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

▲華燈初上第二季開播，依舊掀起全民找兇手。（圖／翻攝自華燈初上臉書，下同）

---------以下有雷，請斟酌閱讀---------

《華燈初上》第二季劇情更加白熱化，除了將羅雨儂（林心如飾演）被塑造成殺人兇嫌之外，還被蘇慶儀（楊謹華飾演）誣陷販毒，兩人原先堅定的友情，也因為各種嫉妒、比較心態而消磨殆盡，雖然目前還不能確定蘇慶儀的死，是否真的與羅雨儂無關，但能確定的是，兩姐妹真摯的友情最後只剩下塑料情誼，以下三點女孩必留意，趁早遠離虛假塑料情。

在背後擺一道

友情中最可貴的是彼此互相信任，然而被自己最信任的人設計陷害、狠狠擺一道的滋味，想必非常不好受。劇中羅雨儂被告知家裡藏毒，是蘇慶儀死前設下的圈套，若是你身邊也有這種雙面人朋友，就要盡快斷絕往來了，畢竟暗箭難防，這種朋友帶給自己的傷害往往最可怕。

▲華燈初上。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

嫉妒

「嫉妒」是一種與生俱來的情緒，並不用因為出現這種情緒而感到慚愧，即便如此，當我們發現友情中出現嫉妒的情緒時，還是要調整心態，真心祝福。蘇慶儀與羅雨儂因為愛上同一個男人而撕破臉，然而蘇慶儀卻不是真心祝福他們，而是在感情出現裂痕時趁虛而入，並在被拋棄時，將過錯怪到朋友身上，面對這種見不得別人好的朋友，千萬要自己小心。

說謊

雖然有人認為善意的謊言是為了保護對方不受傷害，但友情的基礎畢竟是建立在誠實之上，因此當你發現朋友開始習慣說謊、欺騙時，可以先嘗試溝通或是保持距離。從劇中可以得知，蘇慶儀從小生長在沒有安全感的環境，因此對人沒有不信任感，從而養成說謊、迎合別人的習慣，即便如此，基於友情中相互信任的原則，面對習慣說謊的朋友，還是盡可能保持距離吧。

▲華燈初上。（圖／翻攝自華燈初上臉書）

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關鍵字：

華燈初上, 塑料姐妹, 友情, 閨蜜, 誠實

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