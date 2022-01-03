fb ig video ETtoday search mobile

過個年減一歲！BIO UP 開運「極限霜」　膚況虎虎生風一整年

>

▲▼ 東森自然美彈潤霜 。（圖／）

▲東森自然美BIO UP「高純度酒粕胎盤彈潤霜」以傳導、緊緻概念，帶給水水們奢華寵膚體驗。（圖／東森自然美提供；以下同）

時尚中心／綜合報導

春節即將來臨，與親朋好友聚會拜年一場接一場！不想倦容現身，要呈現最美的狀態，務必肌膚保養工作先做好，才能絕美登場，把握一原則，只要肌膚水潤緊緻透亮，輕輕帶上裸透妝容，整個人就會容光煥發。年前開運美肌，不少水水都推薦這瓶「東森自然美BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤」，不再為無光澤、細紋爬滿臉困擾，而是自信爆棚、展現透亮美肌，透過有「極限霜」美名的保養品助攻，讓重要場合美肌不NG。

日前東森自然美BIO UP的日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露一推出就遭秒殺，上架3天完售萬瓶，搶手程度令不少人相當驚艷，網友們使用過後也是好評不斷，紛紛在社群平台分享好物，推坑無數愛美人士，掀起討論話題！而同系列的抗老乳霜「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，以專利雞尾酒配方高酵潤澤肌膚，還有頂級雙胎盤原液，全面抗老有感，再加上SYN-4D胜肽微絲直擊肌底，跟所有變老原因說再見，也因此一上市就圈粉知名美女主持人林書煒。

BIO UP「高純度酒粕胎盤彈潤霜」透過獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，而且此次自然美研究團隊再創技術新高度，透過零下25℃兩階段式「創新凍結酵素抽出法」，萃取出僅8%的「日紐雙胎盤原液」珍貴精華，並建構「SYN-4D胜肽微絲」深入底層建立連結，同時結合BIO UP專利雞尾酒配方，將日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)等明星成分薈萃為革命性配方，打造出「會拉絲」的豐潤霜。

▲▼ 東森自然美彈潤霜 。（圖／）

▲豐潤的乳霜質地，透過由內而外、由下而上的拉提保養手技，有助於肌膚恢復彈力、綻放光采。

豐潤的乳霜質地，透過由內而外、由下而上的拉提保養手技，有助於肌膚恢復彈力、綻放光采。即使遇到外在環境變化急遽的非常時刻也能自主性強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量，快速修護撫平不完美，重拾年輕肌膚質感！皮膚顧好了、好運自然來，迎接虎年的到來，讓肌膚虎虎生風才能一路長紅到年底，1/4（二）22：00東森購物47台超值優惠再度開搶，保養控年前手刀購入一波，為自己打造新年開運美肌。

▲▼ 東森自然美彈潤霜 。（圖／）

▲BIO UP神級抗老乳霜「高純度酒粕胎盤彈潤霜」1/4（二）22：00東森購物47台熱銷再開賣。

BIO UP科美研 高純度酒粕胎盤彈潤霜 50g NT$3,680

▲▼ 東森自然美彈潤霜 。（圖／）

獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，BIO UP專利雞尾酒配方搭配創新特殊抽出法萃取的日紐雙胎盤原液、4D胜肽微絲等成分，精準打造結構式分層抗老護理，深層煥活建構肌膚基地台，恢復肌膚彈性、強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量。

關鍵字：

東森自然美, 高純度酒粕胎盤彈潤霜, BIO UP, 彈潤霜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

BIO UP雞尾酒配方　緊緻抗老一瓶搞定

BIO UP雞尾酒配方　緊緻抗老一瓶搞定

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃

新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成 楊冪童話公主裙被網笑像「鮭魚」　唱《小幸運》引兩極反應：好難聽 天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康 2022「韓系復古短瀏海」正流行　整齊可愛又減齡，長髮短髮都能剪 星巴克新年「達摩杯」透明感超可愛　日妞搶買「老虎熊熊」討吉利 這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍 暖身「生薑紅茶」花5分鐘就能做　提高代謝率助減肥、預防感冒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面