過個年減一歲！BIO UP 開運「極限霜」　膚況虎虎生風一整年

▲東森自然美BIO UP「高純度酒粕胎盤彈潤霜」以傳導、緊緻概念，帶給水水們奢華寵膚體驗。（圖／東森自然美提供；以下同）

時尚中心／綜合報導

春節即將來臨，與親朋好友聚會拜年一場接一場！不想倦容現身，要呈現最美的狀態，務必肌膚保養工作先做好，才能絕美登場，把握一原則，只要肌膚水潤緊緻透亮，輕輕帶上裸透妝容，整個人就會容光煥發。年前開運美肌，不少水水都推薦這瓶「東森自然美BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤」，不再為無光澤、細紋爬滿臉困擾，而是自信爆棚、展現透亮美肌，透過有「極限霜」美名的保養品助攻，讓重要場合美肌不NG。

日前東森自然美BIO UP的日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露一推出就遭秒殺，上架3天完售萬瓶，搶手程度令不少人相當驚艷，網友們使用過後也是好評不斷，紛紛在社群平台分享好物，推坑無數愛美人士，掀起討論話題！而同系列的抗老乳霜「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，以專利雞尾酒配方高酵潤澤肌膚，還有頂級雙胎盤原液，全面抗老有感，再加上SYN-4D胜肽微絲直擊肌底，跟所有變老原因說再見，也因此一上市就圈粉知名美女主持人林書煒。

BIO UP「高純度酒粕胎盤彈潤霜」透過獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，而且此次自然美研究團隊再創技術新高度，透過零下25℃兩階段式「創新凍結酵素抽出法」，萃取出僅8%的「日紐雙胎盤原液」珍貴精華，並建構「SYN-4D胜肽微絲」深入底層建立連結，同時結合BIO UP專利雞尾酒配方，將日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)等明星成分薈萃為革命性配方，打造出「會拉絲」的豐潤霜。

▲豐潤的乳霜質地，透過由內而外、由下而上的拉提保養手技，有助於肌膚恢復彈力、綻放光采。

豐潤的乳霜質地，透過由內而外、由下而上的拉提保養手技，有助於肌膚恢復彈力、綻放光采。即使遇到外在環境變化急遽的非常時刻也能自主性強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量，快速修護撫平不完美，重拾年輕肌膚質感！皮膚顧好了、好運自然來，迎接虎年的到來，讓肌膚虎虎生風才能一路長紅到年底，1/4（二）22：00東森購物47台超值優惠再度開搶，保養控年前手刀購入一波，為自己打造新年開運美肌。

▲BIO UP神級抗老乳霜「高純度酒粕胎盤彈潤霜」1/4（二）22：00東森購物47台熱銷再開賣。

BIO UP科美研 高純度酒粕胎盤彈潤霜 50g NT$3,680

獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，BIO UP專利雞尾酒配方搭配創新特殊抽出法萃取的日紐雙胎盤原液、4D胜肽微絲等成分，精準打造結構式分層抗老護理，深層煥活建構肌膚基地台，恢復肌膚彈性、強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量。