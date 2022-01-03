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楊冪「全透視」馬甲突破尺度　辣翻內衣照釋出網暴動：純欲天花板

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編輯／JJ

大陸女星楊冪身為美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret，簡稱維密）大中華區代言人，於2022年的一開始，官方便重磅釋出了開年廣告大片。最新形象裡楊冪簡直突破過往尺度，其中一套黑色蕾絲透視馬甲內衣，讓身形毫無掩蓋的展露，突發的性感照一曝光讓粉絲們瞬間暴動：「純欲天花板！」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪代言維密最新廣告大片釋出。（圖／翻攝自微博，以下同）

除有超模何穗、奚夢瑤外，維密在亞洲區還有兩大咖代言人，也就是楊冪和周冬雨。2022年一開始，就由楊冪開第一槍，官方釋出最新廣告大片，只見楊冪首先示範了「本命紅」睡袍造型，斜倚在沙發上露出一側肩膀，若隱若現的模樣與表情都超撩人。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

接著楊冪不遮了！身上只單穿一件黑色蕾絲透視馬甲出鏡，膚色襯墊加上透視的設計讓人忍不住想入非非，另一套公主澎袖造型的透視裝也很吸睛，胸前佈滿著水鑽，華麗又不失俏皮，最後，楊冪還轉身加碼秀出背後的美背內衣設計，360度零死角都一覽無遺，令人不禁欽佩今年已35歲的楊冪，身材保養得如此好，體型纖細、卻瘦得很有料。性感大片一釋出，粉絲們瞬間暴動：「想要色色！」、「純欲天花板」、「危險危險」、「這誰頂得住！」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

楊冪, 維多利亞的秘密, 維密, 內衣

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