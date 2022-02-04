2招「不餓肚、免狂運動」甩掉70公斤　食量大最適合的減肥術

▲有日本節目分享有位食量大的男性，減重70公斤的方法。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者蔡惠如／綜合報導

在新的一年，減肥是否也是你的願望清單之一？無論是要讓變得體態更好，或是想變得更加健康，都是在為更好的自己邁進，日本生活節目曾分享一個減肥案例，重達130公斤的男性用2招，減掉70公斤的體重，不但體態變好且更健康，其2種減肥方式一公佈也讓眾人驚呼「原來這麼簡單」！

日本生活節目《ヒルナンデス！》曾介紹不少民眾減肥成功案例，其中有幾個經典減肥引起熱烈討論，如曾重達130公斤的YUKO先生，是典型的暴飲暴食者，除了每天吃的量相當多之外，還喜好高油高澱粉的食物，甚至曾把腳踏車騎到爆胎。

大食量的YUKO首先採取蒟蒻減肥法，一餐要吃好幾碗飯的YUKO，使用飽足感高、熱量卻超低的蒟蒻食材，先將蒟蒻切成細絲狀，然後跟白米一起混合放入電鍋內炊煮，這樣的做法不但可以吃到相同份量的餐點，熱量也直降到一半，除了白米也可以跟麵條、義大利麵等一起混合，降低整體熱量。

營養師表示，蒟蒻含有豐富的纖維，可促進腸道蠕動，加上100克的熱量只有5大卡，還有助於抑制血糖急速上升，建議一天可從250克開始吃起，若不習慣一起跟正餐混合，也可以在餐前吃，但建議不要買「蒟蒻點心」，因為含有大量的糖分，最好就是自己買蒟蒻，炒醬油或燉煮簡單調味就好。

▲用低熱量的蒟蒻取代部分白飯。（圖／pixabay）

YUKO第二個方法就是「間歇性跑步」，運動是減肥的必要關鍵，YUKO在跑步時會巧妙的利用路上的電線桿，從第一支到第二支採用跑步，第二支到第三支則用走的，這樣相互輪流的間歇性跑法，會啟動身體的「後燃效應」，意思是身體為了恢復正常呼吸，會增加耗氧量，促進脂肪燃燒，間歇性運動就能持續啟動這樣的機制，讓熱量消耗的效果更明顯。

然而上述的做法的很簡單，重點就在於「持之以恆」，在進食熱量持續降低，加上持久的運動習慣，讓YUKO先生用2年時間就減掉70公斤，也讓之前高血壓危及健康的狀況大幅改善。

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