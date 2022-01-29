fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞6500元就買得到！紅配件上有可愛小門僮超討喜

>

▲▼紅色配件 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列卡片夾，6,450元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年來臨，就想換上新款紅色小配件討個好彩頭，以酒紅色為標誌性色彩的卡地亞（Cartier），推出充滿喜氣的Diabolo de Cartier系列配件，每件作品中央都點綴捧著鑽戒的Cartier Boy門侍，模樣可愛極了，最入門的款式為卡片夾，不到6,500元便能入手。

▲▼紅色配件 。（圖／公關照）       ▲▼紅色配件 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列袖珍化妝鏡，14,000元。

卡地亞結合酒紅色與門侍兩大經典元素，賦予Diabolo de Cartier系列配件活潑俏皮的風格，除了實用的卡夾，另有方便攜帶的袖珍化妝鏡，以及從招牌紅盒轉化而來的小牛皮珠寶收納袋，可完美收納戒指、耳環、手環、戒指等珠寶，無論是居家或旅行使用都相當方便。

▲▼紅色配件 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列旅行用小牛皮珠寶收納袋，53,000元。

積極搶攻配件市場的德國精品萬寶龍（Montblanc），於新年首次發表鹿皮系列小皮件，共有午夜藍、大西洋藍和新春應景的勃根地紅三種顏色可供選擇，紋理較小牛皮款式明顯也更柔軟，最容易入手的款式為六卡卡夾，預算再往上加有卡夾結合鑰匙包的設計，均為兼具質感與實用性之作，自用與送禮兩相宜。

▲▼紅色配件 。（圖／公關照）

▲萬寶龍鹿皮系列勃根地紅色六卡卡夾，6,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼紅色配件 。（圖／公關照）

▲萬寶龍鹿皮系列勃根地紅色四卡鑰匙包，14,500元。

►LV手鐲玩興大開　恣意變換彩色鍊繩

►歐洲首富戴Tiffany 色「錶王」與兒子下棋　網：贏了獎品是錶？

關鍵字：

卡地亞, Cartier, Montblanc, 萬寶龍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

劉嘉玲百萬「錶王」、寶格麗蛇錶出籠　配香奈兒外套展富婆氣勢

劉嘉玲百萬「錶王」、寶格麗蛇錶出籠　配香奈兒外套展富婆氣勢

劉詩詩俏皮比V字手勢有心機　秀迷你葫蘆鑽戒襯清新氣質 羽絨衣袖口老是有黑漬　一招清潔乾淨還不傷衣物 過年拜財神供品、禁忌一次看！放錯水果小心財運跑掉 Jennie跨海幫「馬斯克前女友」拍MV　超露「發光馬甲」挑戰尺度極限 高雄skmpark開門試營運　Coach、Adidas排長龍，百雙鞋掃光 賈靜雯穿「迷你短褲」辣回25歲！秀零贅肉凍齡美腿，網喊：正爆 歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面