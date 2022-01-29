卡地亞6500元就買得到！紅配件上有可愛小門僮超討喜

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列卡片夾，6,450元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年來臨，就想換上新款紅色小配件討個好彩頭，以酒紅色為標誌性色彩的卡地亞（Cartier），推出充滿喜氣的Diabolo de Cartier系列配件，每件作品中央都點綴捧著鑽戒的Cartier Boy門侍，模樣可愛極了，最入門的款式為卡片夾，不到6,500元便能入手。

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列袖珍化妝鏡，14,000元。

卡地亞結合酒紅色與門侍兩大經典元素，賦予Diabolo de Cartier系列配件活潑俏皮的風格，除了實用的卡夾，另有方便攜帶的袖珍化妝鏡，以及從招牌紅盒轉化而來的小牛皮珠寶收納袋，可完美收納戒指、耳環、手環、戒指等珠寶，無論是居家或旅行使用都相當方便。

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列旅行用小牛皮珠寶收納袋，53,000元。

積極搶攻配件市場的德國精品萬寶龍（Montblanc），於新年首次發表鹿皮系列小皮件，共有午夜藍、大西洋藍和新春應景的勃根地紅三種顏色可供選擇，紋理較小牛皮款式明顯也更柔軟，最容易入手的款式為六卡卡夾，預算再往上加有卡夾結合鑰匙包的設計，均為兼具質感與實用性之作，自用與送禮兩相宜。

▲萬寶龍鹿皮系列勃根地紅色六卡卡夾，6,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲萬寶龍鹿皮系列勃根地紅色四卡鑰匙包，14,500元。



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