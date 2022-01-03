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Angelababy轉身恐怖皮包骨曝光！「美照修胖」無P圖嚇壞網

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▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲ Angelababy跨年活動造型引起討論 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）每每公開亮相狀態都十分完美，日前現身跨年活動時，她換上一身絕美禮服，以黎巴嫩高級時裝設計師品牌Elie Saab出席活動，正面還開出傲人深Ｖ，不過轉至背部卻讓網友嚇了一跳，因Angelababy紙片人身材，使得背部骨頭相當凸出，令人擔心她的身體狀況。

▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲ Angelababy 身穿黎巴嫩高級時裝設計師Elie Saab品牌高訂禮服 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy此次身穿黎巴嫩高級時裝設計師Elie Saab品牌高訂禮服，時尚資源毋庸置疑，而淺灰色蓬裙加持增添她的公主氣息，華麗的胸前鑽飾更隨著深Ｖ向下，好身材若隱若現，鎖骨線條與美胸一覽無遺。最後再以花瓣裙襬層層堆疊，像是綻放在裙間一般，Angelababy演繹起一貫的夢幻氛圍，令粉絲大飽眼福。

▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝自微博）

▲ Angelababy瘦到背骨十分明顯。（圖／翻攝自微博）

除了精修圖以外，工作室也釋出無修「生圖」寵粉，這時才發現原來Angelababy的纖細身材早已經瘦到見骨，轉至背部骨頭很明顯，對比修過的照片，原圖幾乎瘦到了皮包骨程度，讓網友驚訝：「誰可以叫她多吃點」、「真的是紙片人了」、「還要修胖一點的意思」。

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關鍵字：

Angelababy, 楊穎, Elie Saab, 跨年, 禮服

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