星巴克「煙燻奶油糖風味那堤」回歸開賣　虎年系列連紅包袋都超可愛

記者蔡惠如／綜合報導

新的一年，星巴克獻上去年熱賣、口感濃郁的「煙燻奶油糖風味那堤」做首發，結合經典義式濃縮、香滑牛奶和煙燻奶油糖醬的滋味，很適合冬日微寒的天氣，針對即將來臨的農曆新年，星巴克也推出應景的虎年系列，以可愛萌呆的形象呈現出「但點狂野的療癒風」，飲品與虎年系列均預計在1／5正式開賣。

▲煙燻奶油糖風味那堤，售價145元起。（圖／業者提供）

熱騰騰的2022年，星巴克以全新的「洋梨醇濃抹茶那堤」開啟新氣象，以經典醇濃抹茶那堤為延伸，加入了口感清爽甜蜜的洋梨，上方點綴以杏仁洋梨粒增加口感，為飲料增添清爽的水果風味；喜愛濃郁的消費者，臻選烘焙工坊的「煙燻奶油糖風味那堤」也回歸，融合了經典義式濃縮和煙燻奶油糖醬，不但有濃厚的燻烤奶油香氣，還有一抹焦糖尾韻，想念的人準備找機會去嚐一下吧！

▲洋梨醇濃抹茶那堤，售價145元起。（圖／業者提供）

此外喜迎2022農曆虎年到來，也有一系列可愛的虎年商品準備讓我們荷包空空啦！以虎寶寶各式可愛生動的模樣為發想，還結合象徵著大吉大利的金橘，以及代表平平安安的蘋果，使用明亮的黃色與天藍色、應景吉祥的紅色與大膽的黑色點綴主色調下，出現鮮明討喜的氛圍，福虎呆萌俏皮也能陪你療癒一整年。

▲星巴克虎年系列。（圖／業者提供）

此外，星巴克線上門市更加碼推出從1／5至1／11，單筆購買指定新品滿888元，加贈巨可愛的虎年紅包袋；1／12至1／23期間，單筆購買指定新品滿1,200元，則可獲得虎年杯墊，不僅是系列商品，連贈品都好可愛讓人想秒收啊！

▲星巴克虎年系列滿額贈品也好可愛。（圖／業者提供）

近期IKEA也推出針對農曆年專屬的KUNGSTIGER新春系列，超可愛的「萌虎」貫穿主要設計，推出擺飾、抱枕與地墊，還有超可愛的老虎窗花，此外中式餐具也登場，讓你從客廳到餐桌，只要畫龍點睛就能輕鬆有年味。

春節限定KUNGSTIGER系列共推出32項新品，以東方傳統文化為設計靈感，將代表守護與福氣的老虎圖樣融入居家佈置品，除了有超萌的「萌虎」之外，象徵富貴的牡丹花紋、中國結等元素，都融入靠枕、燈罩、餐盤及餐具等應景單品中。

其亮點商品包括虎紋門墊，象徵鴻運登門、虎虎生風，一進門就像有紅毯般充滿喜慶感；靠枕及迷你裝飾品用細緻刺繡工法呈現出老虎五官，可愛呆萌的表情可以療癒一整個虎年，而窗花、17件組裝飾品、燈籠也都超應景，此外連象徵大吉大利的橘子「人造盆栽」都開賣，不用照顧也能喜氣滿滿。