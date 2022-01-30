零濾鏡街拍最真實的巴黎女孩日常穿搭　這個IG帳號時尚迷一定要追蹤

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

巴黎，不論是在文學、電影或是真實人生活裡，整座城市從建築、美食到街頭上行走的人們，都散發著一種渾然天成的時髦感，也難怪令許多時尚迷心嚮往之。





究竟真正的「巴黎人」都怎麼穿衣服？Instagram帳號 @parisiensinparis用最原始的街拍角度，會發現照片裡的人多半都是背影照、沒有秀出臉蛋，也不標記其他品牌、人物帳號，那是因為Parisiens in Paris專頁負責人希望@parisiensinparis的存在，只專注在「穿搭」本身，去除長相和品牌的迷思，忠實呈現巴黎人最日常的穿搭樣貌。

1、正式＋休閒混搭



巴黎人的時髦品味之所以為人崇拜，編輯私心覺得是因為巴黎人「不經意」的搭配方式，比起全身上下都是講究的品牌行頭，巴黎人的混搭風格更讓人傾心。在@parisiensinparis的記錄下，可以看到巴黎女孩們經常以西裝套裝＋球鞋的組合，抑或是一身輕鬆的打扮下搭配一個硬挺的皮革包包，在正式與休閒之間達到完美平衡。











2、亮色系的配件點綴



想要駕馭鮮豔的顏色，不妨可以從整體造型中的單一配件或是服飾下手。從@parisiensinparis的圖片牆可以發現，許多巴黎女孩在基礎的黑灰白、米杏、海軍藍的色系下，會透過一個綠色的包包、鮮紅的西裝外套⋯⋯簡單挑一樣鮮豔的單品來呈現本日穿搭的重點。





3、時髦的牛仔褲哲學



誰的衣櫃裡沒有一件牛仔褲？你我穿起來日常感十足的牛仔褲，穿在巴黎女孩身上就是多了一分細緻的時髦品味，仔細地研究一下，會注意到巴黎女孩會選擇材質硬挺／絲緞的襯衫、版型修身的長版大衣或是一雙短跟涼鞋，讓牛仔褲隨興卻不隨便。









【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 近日Ig洗版Polène巴黎小眾包包品牌，推薦原因＋熱賣top 3包款一次看

● 打開艾蜜莉的時髦衣櫥！從《艾蜜莉在巴黎2》劇中造型預測未來爆款單品