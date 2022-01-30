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零濾鏡街拍最真實的巴黎女孩日常穿搭　這個IG帳號時尚迷一定要追蹤

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

巴黎，不論是在文學、電影或是真實人生活裡，整座城市從建築、美食到街頭上行走的人們，都散發著一種渾然天成的時髦感，也難怪令許多時尚迷心嚮往之。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

究竟真正的「巴黎人」都怎麼穿衣服？Instagram帳號 @parisiensinparis用最原始的街拍角度，會發現照片裡的人多半都是背影照、沒有秀出臉蛋，也不標記其他品牌、人物帳號，那是因為Parisiens in Paris專頁負責人希望@parisiensinparis的存在，只專注在「穿搭」本身，去除長相和品牌的迷思，忠實呈現巴黎人最日常的穿搭樣貌。

1、正式＋休閒混搭

巴黎人的時髦品味之所以為人崇拜，編輯私心覺得是因為巴黎人「不經意」的搭配方式，比起全身上下都是講究的品牌行頭，巴黎人的混搭風格更讓人傾心。在@parisiensinparis的記錄下，可以看到巴黎女孩們經常以西裝套裝＋球鞋的組合，抑或是一身輕鬆的打扮下搭配一個硬挺的皮革包包，在正式與休閒之間達到完美平衡。

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2、亮色系的配件點綴

想要駕馭鮮豔的顏色，不妨可以從整體造型中的單一配件或是服飾下手。從@parisiensinparis的圖片牆可以發現，許多巴黎女孩在基礎的黑灰白、米杏、海軍藍的色系下，會透過一個綠色的包包、鮮紅的西裝外套⋯⋯簡單挑一樣鮮豔的單品來呈現本日穿搭的重點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3、時髦的牛仔褲哲學

誰的衣櫃裡沒有一件牛仔褲？你我穿起來日常感十足的牛仔褲，穿在巴黎女孩身上就是多了一分細緻的時髦品味，仔細地研究一下，會注意到巴黎女孩會選擇材質硬挺／絲緞的襯衫、版型修身的長版大衣或是一雙短跟涼鞋，讓牛仔褲隨興卻不隨便。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 巴黎, IG

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