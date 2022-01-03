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2022第一週星座運勢公開　金牛高機率被發好人卡、射手要管好自己的嘴

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

雖然迎新送舊，如白紙一般全新的年度來臨，對羊座來說空有熱情但行動力卻不高，這週的你莫名帶了懶勁兒，工作上的好機會可能會因你的慢半拍而拱手讓人，最讓人跺腳的就是感情桃花，也可能因你猶豫再三而擦肩，歡樂的場合中你的人氣很旺，能趁勢結交未來有助力的貴人，但對感情卻沒有太大幫助，建議你還是別期待太多。

金牛座 4.21~5.20

冬天的牛座雖然心境上呈現一點也不想動的冬眠狀態，卻又一直被命運牽著走，這週裡人際、愛情是牛座得要兼顧的兩大重點，愛情的道路愈走愈窄了，你與另一半在最近的磨擦中可能會發現彼此原來並不是那麼投合，勢必將引發感情上的風暴。單身者只要主動，就會有不少認識異性的機會，但被發好人卡的機率還是很高。

雙子座 5.21~6.20

年初時的這週可有你忙的了！雙子本週會卯起來全心投入於工作或喜歡的事物中，就算冬天慵懶好睡的氣氛一波波襲來，也不減雙子火熱熱的雄心壯志！因此事情多了一點、責任重了一點，雙子也甘之如飴。而怨言較多的恐怕就是身旁的情人了，當心長距離容易產生的嫌隙，彼此都需要好好溝通，生活才不會那麼緊繃喔！

巨蟹座 6.21~7.21

火星位移走進倒數時刻，但這週顯然仍然是蟹座運勢中的大障礙，加上金星逆行攪局，本週的蟹座整個籠罩在陰雨綿綿的低壓帶中，工作不盡然順心，此時的你行動力為薄弱，甚至不知該堅持什麼、努力什麼，顯得十分茫然。感情來回踱步，跟另一半的相處有很多難言之隱，一時還無法得到有力的解決。

獅子座 7.22~8.22

雖然新年度帶來了新的氣象，但眾人歡欣的氣氛並不能鼓舞到獅子座的孤寂的內心，近期的你忙碌的事情太多，就算你想停也停不下來，尤其在工作上疲備百出，需要跳出忙碌的惡性循環，重新檢視自己的狀態。此時連沈澱的時間都很難，更別說抽空發展感情了，有對象者各自忙碌，人與人的連結度驟降，需要抽空重新燃起相愛的溫度。

處女座 8.23~9.22

滾動的石頭不生苔，處女座隨著新年度的到來，將有好運隨後而至，不妨拿出久久沒使用的積極與熱忱，實現自己內心的想法。這周開始你內心關於長假的種種活動計畫已悄悄醞釀，心情也不自覺放鬆，而這樣的你不像過去那麼嚴肅不苟言笑，反而更親切了一些，人氣也會莫名上升！工作氣氛也不知不覺變好。

天秤座 9.23~10.22

冬日裡的秤座只能說人際運勢如雪崩式摔落，特別在與人溝通、對話上，因為你挾帶著大量自我，也特別容易在溝通中成為與人一言不和的拒絕往來戶，建議你最好是感情放一邊，把注意力集中在你的學業或是工作上，有情人者這週的你很容易與情人一言不和鬧爭執，任何小事都可能引發一陣吵鬧又沒結果的緣，建議還是心平氣和等過陣子再說會更好！

天蠍座 10.23~11.22

太陽照亮了蠍座三宮，像是強大的燃料，狠狠Push蠍座在溝通對話上能再增進！新年首週的蠍座近期受到太陽、火星的影響，一改過去隨緣溫吞的態度，對任何事都顯得鬥志高昂，特別是與自己專業有關的事，能在你積極又好強的推動下獲得成就。此外人際宮位顯得有些虛空，感情暫且原地踏步，有情人者進度不上不下，但單身顯然持續維持。

射手座 11.23~12.21

天氣愈冷對射手的運勢愈是不利，這週的你工作上、人際上說錯話的頻率有增加的趨勢，雖然你認為都是無關緊要、無傷大雅的對話，但就怕聽有者意，把你無心的言語扭曲成不好的意思，因此在水星移位下，射手要管好自己的嘴，以免說錯了話卻沒人來相救！此時聚會、活動之中，你陽光的特質會吸引對象，對單身者而言將是一大利多！

摩羯座 12.22~1.19

雖然太陽持續站在摩羯的左右，若是太勉強把自己擺在不舒服的社交圈中，只會讓摩羯更加消耗自己的元氣，能帶來的幫助相當有限。年初時的各種活動看似豐富，但建議摩羯還是要斟酌參加，自己開心了才能帶來好氣場！感情運平靜無波，已有情人的能享受一段相依取暖的冬日，單身者雖然自由卻有說不出的孤寂感，春天前終結單身機會不大。

水瓶座 1.20~2.18

本週水星需要一改自己容易緊張的性格，凡事穩穩來，就不怕別人挑戰！近期很可能是金逆打亂了你原本安排好的人生，刻意維持的平衡，此時工作方面有關的瑣事一波三折的事件接連而來，加上專注力不足，讓你在正事上容易粗心大意，表現可能不如預期，工作上需特別小心一點才好！感情表現穩紮穩打，有對象者相處愈來愈有默契；而單身者仍是公害一枚。

雙魚座 2.19~3.20

一年一度木星移轉的過程總算在上週完成，而這週魚座慢慢走入運勢調整轉換的最大期，某些改變將開始默默影響著你的生活，不妨趁著打底紮根的此時，為自己建立全新的生活習慣！工作上持續與時間賽跑，雖然有點累有點厭世，但生活的負擔將慢慢減輕，魚兒也會有更多輕鬆放鬆的時刻！

【星星教授安格斯2021/1/3-1/9星座運勢】2022第一週星座週運大公開，祝你有個美好的開始！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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