12星座1月總運勢！水瓶工作感情拿滿分、雙魚少點生氣的情緒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本月在工作上會因為心急，想快點達到目的看到成績，進而犯了焦躁錯，但該面對的還是要面對，前面如果在工作上做錯事，後面還是要修復回來，所以為了避免花更多時間修正自己工作犯的錯誤，前面就放慢腳步做事，專注點、少分心，事情就能做好，而感情上，很多無心的言語而造成的過錯是可以修補的，所以花一點時間去陪最重要親密的人，去解釋一下過去起了什麼衝突，攤開來講一切會更好，朋友交際能免則免，1月是在修身養性的時間，別交無意義的朋友。

金牛座 4.21~5.20

本月提醒你關係破壞的潛在可能性，常常會讓你猝不及防，話噴得太快、事做得太絕，當你感到不妥時，想要修補是毫無效用的，所以工作上與人相處真的不能犯錯，這個月你與身邊的人都相當火爆，也都缺了點理解力，所以需要格外當心，犯了錯抱歉已經來不及，所以盡量讓自己完美一點，別做錯事，投資是需要掌握的，嗅到什麼風向球要立即跟進，可以賺到一些意外橫財，而在金錢掌控上要做好分配比例，才能讓這個月份生活過得更好。

雙子座 5.21~6.21

在感情上要直接篤定，就可以明顯提升溫度，無論你是暗戀、還是已經有穩定的另一半，記得拿出熱情，就能得到最好的效果，但在工作上，反而需要打迂迴戰術，很多時候你覺得上面交付的責任是做不好的，其實就應該要提出合理的理由去拒絕，或是使出拖延戰術，讓這個責任交付給別人，也許會讓事情更好一些，團隊之中一定要注重各自的能力分配，只要選擇自己絕對能達到八成的事情，那麼工作上就容易過關，而投資中是存在一些風險的，盡量讓自己的投資風險小額就好，大額可能會遭受意外損失，用錢別太勇敢。

巨蟹座 6.22~7.22

公轉、自轉的概念，工作上要把客戶當地球，你就是那顆月亮，他順心走的好，你的錢就能賺得舒服，本月在工作賺錢間，應該在不失原則的前提下適當屈就，也許巨蟹座個性是有些硬，但是你犯不著跟金錢過不去，仍要保守自己的底線，才賺得到想賺的錢，投資部分是有一些利多消息會釋出，但巨蟹看似很多雜事會讓你分心疏忽，其實憑著自己的靈感去使用金錢，會賺到更多，與人相處之間桃花無限，所以有沒有辦法使用自己的魅力，去換得一些好的關係經營，可以拭目以待。

獅子座 7.23~8.22

安內攘外，先把家庭感情顧好，在做事的時候才能無後顧之憂盡情發揮，主要就是先把身邊的人安撫好，這個道理放在工作上同樣適用，如果本身不是個獨立工作者，那就必須顧慮到團隊的感受，你只是接納一些小小的行為、貼心的照顧，都能讓你的人際關係加分，進而協助到你工作的進度，而工作上延伸的聚會要盡可能參與，在接近放假的時分，人的心胸都放得比較開，如果能跟長官、上級拉近一些關係，或者本身是獨立工作者，也可以找到一些投資者或是客戶開發，如果多放一點心思，錢會隨著這個而增長。

處女座 8.23~9.22

本月有很多無形的、有使命感的，自己給自己的責任讓你喘不過氣，但其實面對親情、友情，想顧全大局、面面俱到之前，要先把你自己活好，自然會有餘力可以辦到，切記工作上對自己好一點，適當的休息保持健康，才能發揮充足的戰力，投資固然有一部份會用在情緒性的花費上，但原則上都是值得的，只要這些錢花得開心，找對美食、買買喜歡的東西有何不可，趁著節日將近，還是有辦法可以從網路上修練一下自己的專業能力，做好這點，年後的你發展會更好。

天秤座 9.23~10.22

本月要讓自己的心情像一首簡單的歌，那麼的平凡卻又深刻，職場上用不做作的態度對重要的人，展現你的關心，能替你打下人脈基礎，而愛情中就是淡淡的不爭不奪不吵，保持一種舒服的存在感，那麼你就會被喜歡，而在交際裡別搶別人的光芒，聽完別人說話之後自己再說，柔能克剛絕對是你的必殺技，儘管這個月份身體上有些微恙，但都可以靠休息、以及玩樂去找回你的元氣，說話的時候記得要圓融，多用八面玲瓏的技巧，相信會處得如魚得水。

天蠍座 10.23~11.21

本月人與人的接觸很有玄機，第一面往往都存在著後續各種關係的大展開，只是必須很有技巧的保持聯繫，特別是跟客戶或是跟一些讓你很有感覺、特殊的朋友，不要見一次就忘了斷了，非常可惜，心境上在接近假日，所以很多時候自己就畫上了句點，可是卻忘了你年後還要展開新的工作，達到你的理想，人際關係一定要勤於聯絡，感情相處上，多讓你的對象參與你所做的事，這樣你們生活之後爭執就能減少，因為看了很多事情，不用解釋也就懂了，身體上有些微恙，往往是自己疏於休息，所以玩樂還是需要有節制的。

射手座 11.21~12.21

本月回歸初心，把你的小孩魂召喚出來，把那些熱血的、想做的、夢的理想條列一下，你會有機會能逐一完成，感情的部分純粹點，讓自己變成未經事故的那張白紙，讓對象盡情發洩想說的話，陪對象一起做想做的事，你喜歡的我就喜歡，你怎麼畫我就願意變成什麼樣，而工作要扮演好潤滑劑，協調角色捨你其誰，就能讓你的存在感變得很關鍵。

摩羯座 12.22~1.20

每天面對工作都要當那天是永遠的第一天，過年假期不遠了，摩羯本月會提早開啟放假狀態，越到月中越覺得不耐煩，但此刻關乎到年終的評價，所以要持之以恆的保持熱度，免得你的績效下降，感情有點像是一個人分飾兩角的戀愛，對象的不夠積極貼心會是問題，建議你也找些事，別太依賴對方，讓他感受一下你高興還是悲哀的感覺，生活中你跑的越遠，他越會覺得需要你，感情生活不就是這樣的你追我跑嗎？而在投資上有許多的偏財運充滿這個月份，你必能賺到一些錢，但在花錢投資的時候你要有足夠的膽子。

水瓶座 1.21~2.20

工作需要與愛的興趣做結合，但前提是你得確定你究竟愛的是什麼，固然本月你得到12星座最高的分數，但工作面仍舊處在一個摸索以及質變的狀態，很多選擇趁此時都是可以開啟的，在交際之間不乏對象，而跟穩定的對象之間也有突破的可能性，端看水瓶的積極度而定，而竟然運勢如此之好，除了顧好感情以及工作，錢財也別疏忽了，本月份會有一些情緒上的花費，但花費如果是投資在有意義的事物上面，或是對的人選上，那都是值得的別小氣。

雙魚座 2.21~3.20

工作的不爽會因為身邊的人做事態度而持續積累著，但你必須要每天忘記前一天的感受，因為本月是一個個人想法很容易瞬間改變的月份，今天說服不了你的，沒想到你自己隔天就變了，所以任何人都是可能會變的，你別擔心，要多給自己一些相信人的機會，感情相處上就別翻舊帳，看看社會上很多感情案例就會發現，原來自己的那份感情還是有很多地方是值得珍惜的，請多看一些旁邊那位的優點，就能減少一些生氣的情緒。

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