「我們老了就不美了？」《艾蜜莉2》Sylvie的處事哲學女孩最羨慕

《艾蜜莉在巴黎2》Emily因為一連串在工作、感情和友誼上的決策失誤,成為觀眾們的眾矢之的。不過,本篇想來討論Emily的法國主管——Sylvie。Sylvie從容不迫的處事態度、由內而外所散發出的自信與細緻的穿搭品味,演繹出許多女孩心中最為稱羨的自由靈魂,也是本季當中少數獲得正面評價的角色。

雖然Sylvie出現的畫面不多,但是每一次出場,不論是造型,或是所說的話,都讓人想按下暫停鍵甚至是倒轉,再次欣賞她那巴黎女子的迷人魅力。從劇中台詞一起來咀嚼Sylvie的時尚/愛情/工作哲學。

(以下有雷)

關於外表

1、「但我會怎麼想?買Pierre Cadault服裝的女人會怎麼想?我們老了就不美了?女人靠你讓她們有自信,不要小看你的力量。」

“But what are you saying to me? To the women who buy Pierre Cadault? That we’re not beautiful if we age? Women look to you to make them feel good about themselves. Don’t underestimate the power you have to do that.”

Sylvie為了挽救Emily工作上所犯下的錯誤,找上設計師Pierre Cadault,想知道Pierre Cadault為什麼不喜歡聯名的企劃而引出了以上的對話。外表上的衰老是你我都會擔心懼怕的事,卻完全沒有辦法避免,靠著穿著打扮,我們建立了部分的信心,然而最終還是要回到我們內心對自己的安全感,時間或許在我們的肌膚上劃下了刻痕,心理上卻不盡然要如此。

關於愛情與人生

2、「艾蜜莉,你還有下輩子的時間可以變得非常無聊,不過既然你現在在巴黎,談場戀愛、犯點錯、留下一片狼籍。你只來巴黎一年,拜託你好好享受!」

“Emily, you’ve got the rest of your life to be as dull as you wish, but while you’re here, fall in love, make mistakes, leave a disastrous trip in you wake. If you’re going to do Paris for one year, for God’s sake, do it right!”

或許你不認同Sylvie開放式的感情關係,不過也不得不羨慕Sylvie敢愛敢恨的態度,過著瀟灑的自由生活。與Emily相比之下,Sylvie更是活在當下的最佳典範,談戀愛的美好、犯錯的悔恨,都成為Sylvie精彩人生的調味料。

3、「你必須承擔對朋友不忠的後果,艾蜜莉,這就是人生。」

“You gonna have to live with the consequences of your infidelity. Emily, c’est la vie.”

在戲劇的一開始,Emily就被Camille揭穿與男友Gabriel之間的糾葛與情愫,雖然Sylvie抱著看好戲的心態說出此話,卻也是Sylvie的真實感受。Sylvie周旋在不同男人之間,難免會碰見對方的酸言酸語,Sylvie縱使不喜歡、甚至有一些惱羞,因為豐富的人生歷練讓自己能夠快速地轉換心情,不讓自己陷在不愉快的時間太久。

在Sylvie的穿搭上不難發現,這個角色偏好貼身的剪裁與版型,像是在與新歡攝影師約會的時候,Sylvie就選擇了一件緊身的米膚、黑色相間透膚洋裝。修身的剪裁凸顯Sylvie的身材曲線,性感的透膚材質更是加乘女性魅力。

關於工作

4、「不要再什麼都想要挽救,你只是在增加大家的工作,而且還是在週末,這在巴黎是違法的。」

“Stop trying fixing everything. You just making more work for everyone else, on a weekend which is illegal.”

Emily因為背著Camille與Gabriel發生關係,愧疚、自責的心理反應到工作上,為了想要補償Camille,Emily積極地想要推廣香檳之父,而意外冒犯到Sylvie的丈夫,加上前面在Pierre Cadault的合作案捅下婁子,Emily為公司同仁帶來許多困擾。編輯私心佩服Sylvie公事與私事之間的平衡拿捏,縱使與客戶、攝影師私下往來,Sylvie在工作上依舊可以拿出專業的態度,不讓私人情感影響工作表現。

5、「艾蜜莉,與你無關,這一切都是工作。」

“Emily, it’s not personal, it’s business.”

劇末,Sylvie因為受不了美國總部的指令,帶著Savoir員工集體離職,決定自己開設新的行銷公司,並想挖角Emily。對此,Emily感到驚訝,長久以來一直認為Sylvie並不喜歡自己⋯⋯。而對Sylvie來說,工作就是工作,或許不欣賞Emily一身美國佬的俗氣,不過她也肯定Emily的工作能力。小孩子才在職場上交心、找朋友,成熟的大人在職場上追求的是專業實力。

而在工作方面,Sylvie經常選擇one tone的套裝來展現出自己的專業度。看似一成不變的one tone套裝,Sylvie選擇在衣服的印花、顏色搭配上做文章,簡單卻又不簡單。

