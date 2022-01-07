10雙「精品黑靴」一穿就時髦！LV、Valentino金屬釦帥氣女孩不能錯過

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

為了能安穩渡過低溫寒冬，腳上的鞋款已從春夏的涼鞋、小白鞋，換成完整包覆的短靴、長靴，還沒添購新靴款的女孩，務必把本篇2021年各大精品牌Chanel、LV、Dior、Gucci、Roger Vivier、Loewe…黑色短靴、長靴收藏下來，領完年終就能把寶貝鞋款帶回家。

2021年黑色靴款盤點

Chanel雙C Logo皮革長靴

首度於秋冬問世的皮革長靴，選用細緻小牛皮革製作，仔細一看，長靴前端繡有Chanel經典雙C標誌，靴款後跟則點綴上金屬雙C Logo，每一處細節都將香奈兒雋永的品牌精神表露無遺。

Roger Vivier Chelsea Viv’Rangers踝靴

亮面的漆皮鞋身，綴以Roger Vivier鑽飾方釦，側邊的鬆緊彈性織帶更便於穿脫，鞋後跟則點綴了Roger Vivier標誌鞋舌，不論是甜美風或個性派女孩都能搭配。

LV Wonderland平底靴

採用光滑小牛皮打造的Wonderland平底靴，最吸睛之處，莫過於側邊以LV Twist包款延伸而來的金屬旋釦設計。

Dior D-Major短靴

看似簡約的黑色小牛皮短靴，特別之處在於內襯超過靴筒的設計，從Dior Book Tote上的Christian Dior標誌獲得靈感，鞋底則鐫刻上Christian Dior先生喜愛的幸運星符號，喜愛帥氣風格的女孩不能錯過。

Valentino VLogo黑色短靴

個性皮革短靴上點綴Valentino經典標誌VLogo，閃耀著金屬光芒的Logo，為帥氣靴款注入一絲奢華感。

Miu Miu綁帶短靴

重新演繹經典鐵騎士皮靴而來的皮革綁帶短靴，除了前端的綁帶外，側邊還多加了拉鍊設計，搭配堅固的橡膠鞋底，鞋後跟處則壓印Miu Miu品牌標誌。

Fendi Rockoko戰鬥靴

選用黑色皮革與FF Logo針織面料拼接而成，搭載防滑橡膠鞋底，就算是下雨天也不用擔心踩滑，略淺色的針織襪套為整體穿搭增添一絲氣質。

Gucci 雙G踝靴

來自2021年初的Gucci Aria系列，以米色及烏木色GG帆布打造鞋身，搭配綁帶設計與皮革鞋底，腳踝處特別加入GG Marmont縫線皮革細節，還有便於穿脫的拉鍊設計。

Burberry花押字圖案皮革踝靴

偏好帥氣風格的酷女孩，那這雙綴以Thomas Burberry花押字釦環的踝靴可不能錯過，正好及踝的高度，綴以纏繞皮革細節設計，有延伸腿部線條比例的效果。

Loewe織帶皮革短靴

精心挑選柔軟小牛皮製作，搭配耐磨橡膠鞋底與Loewe經典鞋頭，鞋後跟綴以Loewe Logo羅緞織帶，一推出就掀起粉絲熱烈搶購。

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