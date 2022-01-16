超夯「楓糖檸檬斷食法」適合我嗎？營養師：搭2類食物瘦得更健康

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在美國相當盛行的Master Cleanse楓糖檸檬斷食法，就連女星碧昂絲Beyonce也忍不住挑戰，到底什麼是楓糖檸檬斷食法？對瘦身很有效果嗎？值不值得試試看？來聽聽專家怎麼說！

Q：楓糖檸檬斷食法Master Cleanse是什麼？

營養師：楓糖檸檬斷食法Master Cleanse是藉由每天飲用6~10杯的特製楓糖檸檬水（內容：水、檸檬汁、辣椒粉和楓糖漿），起床後並先飲用無碘的海鹽水幫助清腸胃，將體內長年宿便和毒素排出。宣稱，當攝取的食物熱量少時，可幫助身體自我修復、並開始燃燒脂肪以及排除身體的毒素；因為楓糖檸檬水有些許糖分，所以能當作熱量來源的一部分。

Q：網路上有人實行楓糖檸檬斷食法，一次就是為期10天不進食（只喝楓糖檸檬水），這樣是ok的嗎？

營養師：其實這樣非常不好，雖然楓糖含有維生素B1、B2、礦物質，以及酚類的抗氧化物，但楓糖本身還是一種精緻糖，如果要當成一整天的熱量來源，反而可能吃進過多的精緻糖，而檸檬則是水果類也含有糖分；所以若是只以楓糖檸檬當作唯一的營養來源，沒有攝取其它的營養素，如蛋白質，反而容易流失掉珍貴的肌肉，得不償失，更可能造成補償心態、暴飲暴食，所以是蠻不推薦這樣做的喔。

Q：什麼人適合楓糖檸檬斷食法、有沒有什麼人不適合呢？

營養師：一開始楓糖檸檬斷食法最主要不是拿來減重，是想用來排毒，但因為這種的排毒方式，只有拿純糖分來當飲食的來源，除了容易達不到身體所需要的基礎熱量，當熱量不夠時，身體會啟動保護機制，流失掉珍貴的肌肉，使基礎代謝率降得更低，長期下來就很容易復胖，這就是所謂的溜溜球效應（Yo-yo effect，指的是體重像溜溜球一樣忽上忽下），所以，若飲食型態沒有好好改變，那麼使用楓糖檸檬斷食法，復胖機率就會變得非常高；而且執行的方式是一整天都能喝楓糖檸檬水，和我們目前所熟知的斷食法如168斷食法（斷食16小時、進食8小時）是不太相同的喔。

Q：既然楓糖檸檬斷食法是非常激進且不建議實行的減肥方式，為什麼還是會有很多人願意嘗試呢？

營養師：很多種斷食法是會只吃某幾類的食物，像之前的檸檬水、小黃瓜檸檬水等這類的型的單調營養素來源，這些都是一時興起的減重方式，可能是有些人吃了這類型的食物維持個幾天或幾周後去秤量體重，發現體重有下降了（如：兩周就瘦了5公斤之類的），但這種「極低熱量的減重方式」，效果都是很短暫的，大部分是排除體內多餘的水份，但並不能真正減到脂肪量，還有可能流失肌肉，讓代謝變得更差更不好。

Q：楓糖檸檬斷食法有排毒的功效嗎？

營養師：楓糖檸檬斷食法的排毒原理是想利用只飲用楓糖檸檬水這種極低熱量的食物，來強迫身體燃燒脂肪、排除脂肪細胞內的毒素；但別忘了，身體最重要的排毒器官是肝臟，各式各樣的有毒物質都需要靠肝臟來代謝、分解，減少體內毒素的累積，所以想真正排毒，還不如好好地善待身體、不熬夜，讓肝臟有時間好好休息；還有多攝取蔬菜，因為蔬菜的膳食纖維也能干擾一些脂肪、毒素的吸收，也是一種排毒的方式。

Q：如果有人想嘗試楓糖檸檬斷食法，營養師會有什麼建議？

營養師：我覺得我比較不建議這樣的斷食法，只是如果真的想要實行斷食法，楓糖檸檬可以納入我們的飲食中，來當作斷食法其中一種食物來源，我覺得這樣就是可以的！但不要作為單一來源，並建議搭配蛋白質還有蔬菜，如此就能瘦的更漂亮健康。

夏子雯 營養師

目前任職：歐洲學校營養顧問、佳音營養諮詢中心營養師、銘傳大學衛生檢查暨營養諮詢營養師

專長：各類疾病飲食諮詢、管灌飲食調配、減重營養諮詢、團體衛教、運動營養諮詢

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