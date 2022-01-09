2022重量級唇彩必買色號推薦！DIOR、CHANEL一抹潤澤，氣質爆棚

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

每年1月往往是品牌重量級唇彩亮相的時間，今年也從DIOR迪奧、CHANEL香奈兒、蘭蔻、Giorgio Armani、YSL、資生堂MAQuillAGE心機彩妝、肌膚之鑰等品牌都有全新口紅系列上市，讓大家在一年之初都能擦上美色，有個好的開始！

DIOR迪奧藍星唇膏經典NEW LOOK

1947年迪奧先生推出名為「NEW LOOK」的個人首場時尚大秀上，率先將「千鳥格紋」圖騰融入時裝，經典黑白相間紋路的優雅韻味迅速蔚為風潮，也成為彰顯迪奧精神的經典印記。因此迪奧全球彩妝創意形象總監PETER PHILIPS就以「千鳥格紋」發想出一系列限量單品。

其中迪奧藍星唇膏也換上「新裝」，除了外殼，就連膏體上都有細膩千鳥格浮雕搭配DIOR Logo，實在太精緻。此外，這次口紅也延續可替換性的蕊心包裝，可隨心情轉換各種色選，成為永恆不敗時尚的精品級美妝配件。

唇膏共推出8色，包含既有色號#000柔霧潤唇膏、#100杏仁烤奶特霧、#525香檳玫瑰金屬、#720豆沙紅棕特霧、#772紅棕玫瑰柔霧、#999特霧正紅，以及本次限定推出的全新色選#312栗子南瓜、#728玫瑰可可。

主打推薦色#312栗子南瓜

略帶橘調的奶茶色澤，擦上後更加襯托膚色，打造出柔潤的高質感緞光妝效。

主打推薦色#728玫瑰可可

「DIOR線上旗艦店」獨賣，玫瑰色調帶點暖棕的粉色，是氣質爆棚、時尚度破百的關鍵，每一抹都能使唇色散發潤澤光彩。

台灣上市時間：2021/1/1

哪裡買？DIOR線上旗艦店

CHANEL香奈兒超炫燿彗星絲絨脣膏

據說1932年香奈兒女士在彗星的啟發下，首度發表個人頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》，因此2022年年初CHANEL香奈兒就以「彗星」為靈感，推出限量的超炫耀彗星絲絨唇膏。

超炫耀彗星絲絨唇膏管身鐫刻彗星圖騰，向香奈兒頂級珠寶系列的經典項鍊致敬，連質地中也在絲絨霧感裡頭揉合如彗星般的閃耀粒子。全系列一共8色，包括#108初衷、#118願望、#128期待、#138夢想、#148心願、#158憧憬、#168希望、#178期許。

推薦色#108初衷

透出金銅色珠光的焦糖米色。

主打推薦色#118願望

透出銅金色珠光的玫瑰木色，低調中又有些許華麗。

台灣上市時間：2021/1/6

哪裡買？香奈兒全台櫃點、線上美妝店限量上市。

LANCOME蘭蔻絕對完美唇膏

蘭蔻最經典的L'Absolu Rouge絕對完美唇膏系列2022年1月全面升級，不僅管身從以前的直線變成時髦的「小蠻腰」，更注入30%玫瑰潤澤唇粹，創造出絕無僅有的極潤飽和色彩，讓唇膏同時擁有護唇膏的潤澤、唇釉的飽和色彩。

絕對完美唇膏全系列包含絕對完美唇膏39色、絕對完美護唇膏2色。絕對完美唇膏又分成Drama Mattie絲絨霧感、Cream絲緞霜感兩種質地，讓大家無論是何種膚色、何種風格，都能找到命定唇色。

推薦色絲緞霜感#274培茶拿鐵

若提到溫柔二字，唇膏迷們腦海中第一個浮現的絕對是#274！這三個數字早已在唇彩迷心中有著難以撼動的地位，在全新《絕對完美唇膏》中以奶茶色中帶點茶色呈現，仙氣之中更加迷人優雅。

推薦色絲絨霧感#196落日暖橙

暖洋洋胡蘿蔔色調被譽為「黃皮救星」，帶橘紅的色調完美提亮膚色，搭配極度 滑順的絲絨霧感質地，更顯妝容質感。

台灣上市時間：2022年1月6日

哪裡買？蘭蔻全台專櫃、蘭蔻官網。

Giorgio Armani奢華絲緞訂製唇膏

Giorgio Armani 2022年一開始就推出全新的Lip Power「亞曼尼細黑管唇膏」，強調唇膏不再只是塗抹唇間的顏色，更是女人的力量戰袍。口紅更以獨特雙重植物油配方，讓絲緞質地呈現出超吸睛的光澤感，搭配精準水滴切面設計，輕抹雙唇就有絕美妝效。

亞曼尼全新奢華絲緞訂製唇膏一共推出14色，包括棕紅(#201、#202)、豔紅(#400、#401、#404、#405)、玫瑰(#502、#503、#504)、裸粉(#103、#104、#108)、暖橘(#300、#302)五大色系。

推薦色#201

適合秋冬的紅棕色。

推薦色#503

伯爵茶玫瑰色，在小紅書上很受歡迎。

台灣上市時間：2022年1月1日全台上市

哪裡買？Giorgio Armani全台專櫃、Giorgio Armani官網。

YSL情挑誘吻晶亮蜜唇膏

情挑誘吻晶亮蜜唇膏銀色圓形管身被誘人桃紅YSL Logo設計圈住，光看外表就超吸睛。質地更將口紅化為令人垂涎欲滴的蜜糖，注入加倍護唇配方，一抹為唇瓣覆上柔滑亮澤的晶透蜜糖薄膜，讓雙唇持續散發令人心動的飽滿光澤，甜慾破表。塗抹瞬間還能隱形唇紋，輕鬆打造出水潤豐滿嘟唇。

YSL情挑誘吻晶亮蜜唇膏結合顯色光燦複合物與78%護膚成份，賦予雙唇如棒棒糖般的水嫩晶亮質感，光線反射後更顯晶透水潤，既是晶亮蜜唇膏更是潤唇膏，因此這系列特別推出潤唇膏2色(#1凍心冰晶、#2誘惑軟糖)與晶亮蜜唇10色(#3撩人紅莓、#4動心橙果、#5甜心草莓、#6性感石榴、#7迷幻玫瑰、#8茄紅蜜糖、#9蜜橘軟糖、#10撒嬌甜莓、#11無花果蜜、#12糖漬蜜桃)。

推薦色#4動心橙果

透透嫩嫩裸橘色調，是讓人難以抵擋的純慾感。

推薦色#5甜心草莓

自然裸粉，讓雙唇像初生般粉嫩水潤。

台灣上市時間：2022年1月1日全台上市

哪裡買？YSL全台專櫃、YSL官網。

YSL情挑誘光水唇膏2022新色

除了全新的情挑誘吻晶亮蜜唇膏，YSL經典的「圓管」情挑誘光水唇膏也在1月推出全新六色，還是超浪漫的「法式牛奶糖」色系，剛剛好的甜度、如同牛奶糖般誘人。

情挑誘光水唇膏內含超達65%保養精油，並以「溫熱導入」技術製成，必須趁唇膏處於溫熱液態時直接由下而上注入管中，可讓唇膏服貼於管身不易毀損變形，更能讓唇膏擁有超融感水光質地。當中更傾注65%精油、紅石榴修護精粹，以及玻尿酸微球體，一抹為唇瓣覆上無比柔滑亮澤的透氣薄膜，持續散發令人心動的細緻透明光澤。

全新六色包括：#150焦糖慕斯、#151太妃牛奶、#152火吻玫瑰、#153偷心奶油、#154曖昧蜜桃、#155微醺櫻桃。

推薦色#151太妃牛奶

甜甜蜜蜜的的暖調裸色，一擦真的讓雙唇宛如太妃糖般可口。

推薦色#154曖昧蜜桃

雙唇彷彿能滴出糖蜜的水嫩蜜桃紅，散發出獨特優雅氣質。

台灣上市時間：2022年1月1日全台上市

哪裡買？YSL全台專櫃、YSL官網。

MAQuillAGE心機彩粧心機星魅柔光嫩唇釉

後疫情時代口罩依然不離身，但已罩不住大家躍躍欲動換上開春新妝，心機彩粧2022年1月推出全新的心機星魅柔光嫩唇釉，主打獨家極潤鎖色科技配方，完美鎖住高飽和色澤、高純度保濕之餘，還能形成一抹薄膜貼唇、戴口罩也不沾染，脫下口罩依然唇妝定格、心機盡現。

心機星魅柔光嫩唇釉特調出5款絕美甜茶系色選，分別為#PK301蜜桃暖茶、#RD302玫瑰花茶、#BE203伯爵奶茶、#OR704焦糖泰奶、#RS500薔薇烏龍。

推薦色#OR704焦糖泰奶

泰奶色系的橘棕色唇，時髦又高級。

台灣上市時間：2022年1月

哪裡買？資生堂東京櫃全台專櫃、資生堂集團美妝購物網。

肌膚之鑰奢潤唇膏-聚光、金燦

肌膚之鑰2022年開春推出奢潤唇膏系列的兩種全新質地：聚光、金燦，為雙唇打造專屬絕美立體光澤，靈感同樣來自春日花朵綻放時華麗且繽紛的色彩。也讓奢潤唇膏擴增成總共四種質地（聚光、金燦、霧絨、經典）。

奢潤唇膏-聚光

肌膚之鑰年度暢銷的的聚光訂製唇膏全面革新登場。水潤聚光，呈現豐盈透亮的雙唇風采，成份中特別添加高效保養成份及富含維他命的頂級摩洛哥堅果油賦予滋潤感，打造如初生般的滑嫩美唇。

聚光一共有8色：#210卓越、#211權力嬌點、#212氣質鮭粉、#213玩心粉紅 、#214叛逆珊瑚、#215心動玫粉、#216櫻桃玫紅、#217雀躍紅紫。推薦色為#212、#215、#216。

奢潤唇膏-金燦

肌膚之鑰首款立體光唇膏，以細微的閃光突顯雙唇立體光感，裡面同樣添加高效保養成份及富含維他命的頂級摩洛哥堅果油，一抹養唇潤澤、持久閃耀。

金燦一共有4色：#310繽紛金燦、#311玫粉能量、#312繽紛莓紅、#313陽光赫銅。推薦色為#310。

台灣上市時間：2022年1月

哪裡買？肌膚之鑰全台專櫃、資生堂集團美妝購物網。

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