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《單身》宋智雅「千金感髮型」範本！長直髮超美、雙馬尾甜到戀愛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix韓國戀愛實境節目《單身即地獄》獲得廣大討論，其中人氣女王宋智雅從顏值、身材到作風都超吸睛，原本就是美妝、時尚KOL的她，對造型也超有一套。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現年25歲的宋智雅同時擁有Youtuber、舞者等多種身份，對於自己的外表和造型非常重視，強大氣場加上高級精緻的打扮，整個人散發出厭世的千金氣場，但卻擁有直率甜美的性格，獲得節目中男成員和觀眾的青睞。除了妝容打扮外，髮型也是一大重點，以下就來看看宋智雅的千金感髮型：

氣質長直髮

宋智雅最常見的髮型就是中分的長直髮，充滿光澤的滑順秀髮是吸睛的基本款，也是2022大家一定要筆記的造型。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

濕潤大波浪、蓬鬆羊毛卷

運用捲度能讓髮量看起來更豐厚、整體也更有氣勢，蓬鬆的羊毛卷捲度較小、髮質呈現也會比較乾燥蓬鬆；反之水波紋、大波浪等，則看起來較為光滑濕潤。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

復古綁髮、髮箍

復古造型持續流行中，髮箍就是個增添復古氣息很好用的配件，不管是搭配旁分、馬尾都很適合；將後腦勺1/3的髮束綁成小公主頭，或是留有許髮尾岔出來的包頭，也都是帶有一點Y2K復古氣息的造型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

俐落全收馬尾

想要同時兼具氣勢跟高級感，收得乾淨的俐落馬尾是很好的選擇，也很適合出席正式場合。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

雙馬尾、雙編髮

最近是充滿派對的季節，不妨也可以參考雙馬尾或是編髮等造型，超級搶眼又吸睛。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 仙氣輕熟髮型提案！這位英國髮型師IG必追，DIY編髮、絲巾搭配樣樣行

●《打扮的戀愛是有理由的》川口春奈髮型超多變！馬尾、髮飾、隱藏式馬尾⋯ 真柴久留美日系編髮教學

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 單身即地獄, 宋智雅, 髮型

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