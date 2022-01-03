《單身即地獄》宋智雅「人間清醒」撩男6金句：你以後會被我迷暈的

▲《單身即地獄》宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

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韓戀愛實境節目《單身即地獄》在Netflix熱播，其中人氣成員「宋智雅」的IG追蹤數更暴增到破百萬，她跩甜氣質與直球出擊的個性受到大家喜愛，以下撩男金句務必學習！

1.你要好好看著我的眼睛，我是用眼神溝通的人。

宋智雅在《單身即地獄》一戰成名，眾多男嘉賓都心儀於她，直球出擊更是百戰百勝，在男生不敢直視她眼睛時，她不僅沒有害羞，索性向前一步，「你要好好看我的眼睛，我是用眼神溝通的人。」

2.我在你身邊有點不自在，但是跟你在一起更有趣。

當兩人處於試探階段時，宋智雅表明心意後就會吐露真實心聲，又會讓對方感到害羞且難以招架。

3.光是這樣你就覺得可愛了嗎？那你以後會被我迷暈的。

聽見對方誇獎可愛時，一般人會表達感謝，但話題也就隨之中斷了，而宋智雅不一樣，她會笑著虧對方，最後繼續直球對決，簡直將電力加到滿分。

4.你是沉醉於我嗎？

5.因為喜歡你，我喜歡的就是你。

6.我會照顧你的。

#同場加映宋智雅愛情觀

你要忙起來，做自己喜歡的事情，越是黏著男生越容易膩。

宋智雅在節目爆紅前，就在經營個人YouTube頻道並且回答粉絲的提問，面對情侶之間太過依賴的問題，宋智雅就提出建議，在愛情中要繼續做自己喜歡的事情，因為越是黏著男生越容易膩，並鼓勵粉絲多去學習、找到自己的興趣，把自己過好也更加美麗。

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