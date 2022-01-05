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《艾蜜莉2》嗆辣甜心卡蜜兒特愛這些單品　穿出法國女人的優雅

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編輯／Beverly

Netflix人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》第二季，終於在粉絲敲碗期待下開播啦！劇中除了艾蜜莉浪漫多彩的時尚生活，及多角愛情難題被熱烈討論之外，嗆辣甜心Camille Razat（卡蜜兒塞拉萊）的超正統法式穿搭，更是網友熱議話題，今天就來看看Camille Razat的法式私服穿搭有什麼小訣竅吧！

手提包

法式穿搭多以基本款單品為主，因此習慣搭配造型簡約、色系簡單的腋下包或手提包，營造自然大方的隨性感；除了基本款之外，Camille Razat也喜歡搭配色系亮眼、外型特殊的包款，如：Vintage古董包、珍珠包等。

▲艾蜜莉在巴黎法式穿搭。（圖／翻攝自IG@camillerazat）

▲法式穿搭會在包包上加入流行元素。（圖／翻攝自IG@camillerazat，下同）

裸靴

裸靴是法國街頭最常見的鞋款之一，由於它不分季節、年齡，怎麼搭都好看，因此成為法式穿搭的經典單品。此外，經典的法式風格會將搶眼的紅色系融入單品，Camille Razat最常搭配的裸靴就是這雙紅色漆皮裸靴。

▲艾蜜莉在巴黎法式穿搭。（圖／翻攝自IG@camillerazat）

▲紅色裸靴凸顯法式性感。

貝雷帽

貝雷帽給人一種只要戴上它，就能與「法式穿搭」沾上邊的魔力，其實貝雷帽不只是造型帽款，以羊毛毛料製成的寬大帽頂，不但可以保暖、擋風，還能順便修飾臉型。Camille Razat習慣選用低調的黑色款式，但若是想嘗試最道地的法式穿搭，絕對要放膽嘗試紅色貝雷帽！

▲艾蜜莉在巴黎法式穿搭。（圖／翻攝自IG@camillerazat）

▲除了Camille配戴的黑色貝雷帽，也可以嘗試紅色款。

紅色毛衣

千萬別被《艾蜜莉》中刻意塑造的穿搭形象給騙了，除了簡約的黑白灰色系之外，法國女人的衣櫃中絕對不會缺少紅色針織毛衣，她們會將紅色毛衣搭配藍色牛仔褲，穿出法國國旗配色，就連身為時尚模特兒的Camille Razat也不例外。

▲艾蜜莉在巴黎法式穿搭。（圖／翻攝自IG@camillerazat）

▲紅色毛衣最能表現出正統的法式浪漫。

休閒西裝外套

西裝外套是最常出現在法式日常穿搭裡的單品，Camille Razat喜歡將不同元素的花紋加入西裝外套中，此外，她也喜歡著用較寬鬆的版型，可以平衡掉西裝的隆重的感覺，穿出優雅隨性的微正式感。

▲艾蜜莉在巴黎法式穿搭。（圖／翻攝自IG@camillerazat）

▲Camille非常喜歡不同花紋元素的西裝外套。

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關鍵字：

艾蜜莉, 艾蜜莉在巴黎, 卡蜜兒, 穿搭, 法式穿搭

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