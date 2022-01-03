niko and…X臺虎精釀限量周邊開賣　買衣送酒「買一送一」

▲臺虎與niko and...合作販售周邊商品，並在忠孝店開賣臺虎特定款啤酒。（圖／各業者提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

超愛玩設計的精釀啤酒品牌臺虎，近期與日系生活風格選物店niko and…合作，在其忠孝旗艦店開賣精釀啤酒，並推出特別「買衣送酒優惠」，此外還加碼限量週邊開賣，包括啤酒提籃、三角旗、車貼、臺虎LOGO玻璃杯等等，讓整個「虎氣全發」旺到農曆年。

▲臺虎啤酒提籃，售價300元。

日系風格選物niko and…進駐台灣之後，在地企劃一波波，與台灣老牌與新銳設計師、插畫家推出特定聯名與活動讓人眼睛一亮，近期因應農曆年即將到來，與台灣精釀啤酒品牌臺虎合作，在忠孝旗艦店規劃獨有的藝術展區，換上與臺虎精釀合作的「老虎逛東區」新視覺，隱藏著東區經典建築元素，走出最新的「東區街頭風」。

▲臺式檸檬沙瓦禮盒，售價499元。

此外，還開賣多款臺虎招牌啤酒，包括臺虎生啤酒〈嗨〉、臺虎精釀IPA、臺虎大麥克、愛無標籤2021，另還有虎年限定啤酒禮盒及臺式檸檬SAWA禮盒，精選周邊也很有看頭，臺虎啤酒提籃、三角旗、車貼、臺虎LOGO玻璃杯全部買得到。

▲方形米色雪巴人車貼，售價250元；方形黃色登山虎車貼，售價250元。

從1／4至2／6期間，niko and...也推出購買服飾，可獲特定優惠券，憑券至啜飲室大安門市購買小杯臺虎生啤酒，可享買一送一優惠；於啜飲室購買啤酒，也可獲得niko and … 優惠券，可享niko and… TAIPEI忠孝旗艦店享飲品全品項9折。

▲忠孝旗艦店開賣特定款啤酒，包括臺虎大麥克。

除了niko and…，HOLA也首度推出兩款獨家設計台式桌遊，一款為潮感十足、虎年限定的「HOLA正港虎禮囍八啦台式禮盒」，內含HOLA設計全套囍八啦遊戲道具、臺虎精釀啤酒與乖乖餅乾，售價為1,188元；另一款則為以HOLA LOGO為造型的「HOLA虎樂台潮麻將組」，2/9前消費滿28,800元即可獲贈。

▲HOLA正港虎禮囍八啦台式禮盒。

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