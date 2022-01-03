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UNIQLO兩款「千元有找」Ｑ手袋火了！日妞搶到缺貨、台灣還能買

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編輯／JJ

對小資女們來說，昂貴的精品包即使看上眼了也很難個個擁有，平價又有設計感的美包才是首選，然而平價包袋的選擇其實還不少，除了有女孩們熱愛的CHARLES &KEITH之外，大家知道UNIQLO所推出的手袋也超受歡迎嗎？近期UNIQLO就有兩款手袋獲得關注與好評，甚至在日本是被搶購一空。

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▲uniqlo。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO近日有兩款平價手袋相當受歡迎。（圖／翻攝自官網）

日前才介紹到CHARLES &KEITH終於進軍南台灣，進駐高雄義享時尚廣場，讓民眾逛街變得更方便。而在台灣各地區都有據點的UNIQLO，除了是服裝快時尚的龍頭品牌外，其實推出的平價手袋也很值得入手。

▲UNIQLO平價手袋 。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO平價手袋 。（圖／翻攝自官網）

▲仿皮2WAY波士頓包NT$990。（圖／翻攝自官網）

像是近日最新推出的「波士頓包」一上架就吸引了女孩們的目光，簡約、經典的外型不論休閒、正式都不會出錯，雖然尺寸迷你，卻擁有足夠的實用性，是屬於很好裝的包型，隨手一拎上就很優雅且百搭，也因此馬上被搶購一空，沒買到的朋友只能敲碗補貨了。

另一款同樣走極簡路線的小手袋，則是在日本大爆紅，正是這款長方形形狀的「迷你肩背包」，用來放置手機非常剛好，小巧的尺寸等於是與時髦劃上了等號，簡約精緻的設計感雖然低調，卻是個能提升品味的單品，去年秋季在日本上架時還瞬間賣光了，台灣現在則還買得到。

▲UNIQLO平價手袋 。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO平價手袋 。（圖／翻攝自官網）

▲仿皮迷你肩背包NT$790。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

平價, UNIQLO, 手袋

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