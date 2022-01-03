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不用168也能瘦！營養師教減肥「12個好習慣」：每口咬20秒

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▲▼營養師教12個好習慣讓你一定瘦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師表示，調整好日常習慣也能幫助減肥。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

為了減肥，努力少吃、嘗試各種瘦身法，卻老是看不到效果？其實減肥不一定要執行特殊的飲食方法，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，透過調整生活習慣，也能幫助控制體重！他更分享了養好習慣一定瘦的12件事，慢慢建立好的飲食、生活習慣，就能減肥成功。

1.培養運動習慣

建議至少每週運動3次，每次30分鐘以上，增加熱量消耗，幫助體重控制。如果本來就運動量更大，維持習慣即可。

2.控制食慾別吃太飽

不要餐餐吃到太飽，建議平時控制在七分飽就好。

▲▼營養師教12個好習慣讓你一定瘦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.每口咬20秒再吃

每口咬20秒其實就是靠細嚼慢嚥來放慢進食速度，增加飽足感，避免在大腦釋放飽食訊號前，吃下過多食物。

▲▼營養師教12個好習慣讓你一定瘦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.盡量睡滿7小時

睡眠對於減重也非常重要，睡眠不足容易使食慾增加、渴望高熱量食物，並易使基礎代謝率下降，造成肥胖；而保持充足睡眠，可以幫助穩定體內的荷爾蒙。

5.睡前2小時不吃東西

睡前吃東西除了會影響睡眠外，夜間「攝食產熱效應」也比較低，容易造成熱量過高。

6.每週甜食攝取小於2次

減少甜食攝取，可大幅減少熱量攝入，建議每週甜食攝取小於2次。

▲▼營養師教12個好習慣讓你一定瘦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

7.吃甜食就減少碳水

甜食與全穀雜糧類代換雖然不太對，但兩者都是屬於碳水化合物的食物，所以吃到精緻甜食，還是只能減少當天澱粉類食物攝取量。

8.澱粉類食物最後吃

調整飲食順序，先吃蔬菜、蛋白質，將澱粉類食物放到最後吃，可減少血糖波動。

▲▼營養師教12個好習慣讓你一定瘦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

9.蔬菜每天至少1.5碗

碗可以選擇直徑12cm、高度6cm的碗，每天至少吃一碗半的蔬菜，吃足蔬菜可以幫助腸道健康，也可以增加飽足感。

10.盡量避免油炸物

油炸物熱量高，也可能對身體造成「促發炎」的問題，所以應盡量減少攝取。

▲▼營養師教12個好習慣讓你一定瘦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

11.飲料改喝豆漿或牛奶

呼應「減少甜食攝取」，有糖就盡量避免，如果想喝飲料就改無糖，或是改喝牛奶及豆漿，還可增加整體蛋白質攝取。

12.限制飲酒

酒精是減脂的超大地雷，如果認真想要減重，還是要盡量避免喝酒，真的要喝就控制在1罐啤酒或是250ml紅酒的量。

►營養師推薦5大「優質脂肪」！吃對「好油」助減肥還顧大腦

►聚餐多怕胖！營養師教5招「吃大餐不發胖」：甜點飲料2選1

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減重, 秘訣, 原則, 習慣, 方法, 營養師

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