2022年最好運、福氣滿滿的3大星座！Top 1投資獲利、還會遇到好對象

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

送別了2021，不管去年你過得怎麼樣，新的一年開始了，代表我們又有新的希望！有些星座在2022年猶如開掛，好運來臨，有能遇到情投意合好對象的，也有工作會獲得提升的。占星師未染就公開了2022年裡運勢最好、福氣滿滿的3大星座，快來看看是不是你上榜了？

Top 3：射手座



射手座在2022年的綜合運勢非常好，是福氣滿滿的星座之一！不管是在學業上或是工作上，都會有很大的提升，而且射手在2022很有機會能取得前所未有的好成績，所有的好運會集中在2022上半年出現，而下半年則是穩定上升的階段。建議射手在這一年裡不論做什麼都要專注一點，這樣不僅能從生活中感受到身邊的人對於自己的肯定，而且也能努力讓自己想做的事不斷地實現。

Top 2：天秤座



2022可說是天秤座運勢最平穩最好、福氣也最多的一年，也是天秤積蓄力量的關鍵時期，千萬別輕忽。天秤在這一年裡適合休養生息、養精蓄銳，為了達到某個目的提前鋪路、事先籌劃，或是為了某件事將來能順利進行而開始做前置準備作業等。這是承先啟後、積累力量的重要時期，等到一切蓄勢待發，且你能靜下心來好好利用，這段時間都會為你將來一鳴驚人的好表現貢獻一份力。

Top 1：牡羊座



2022年對牡羊座來說，是各方面運勢上都是非常好的一年，直來直往的牡羊座，天生有點小迷糊，但他們傻人有傻福，總能吸引到別人的目光和憐憫關愛，願意幫他們解決問題。今年的財運，整體來說還是很不錯的，雖然不是說會發大財、暴富這種，但投資基本上都會獲利。而感情方面，很有機會遇到彼此情投意合的對象，若是有另一半的牡羊，則可能會更多地考慮到婚姻問題，也是2022的感情關鍵，過程中牡羊可能會顯得主動一點，而對方也會一反往常，不那麼被動。

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