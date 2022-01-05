京美「銀纖維內褲」5件組29900元→2970元　吸濕排汗又保暖

文／C編

冬季需要一些機能性服飾，加強保暖效果，同時也要吸濕不悶熱，才能穿得舒適，「Her森森」推出「京美調節溫度」系列，包括內衣褲、護膝等等，穿起來輕鬆自在，冬季更溫暖。

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京美能量銀纖維鍺石火耀褲5件組，原價29900元、特價2970元

鍺石、竹碳紗材質製作的銀纖維火耀褲有極好的貼合度，可以完美包覆臀部與下半身，同時調節溫度、促進循環，高彈力的材質，體重從40公斤到100公斤都可以穿，具抗菌、抑菌效果，加上良好的吸濕排汗，乾爽舒適，不悶濕、無異味。

京美能量銀纖維鍺石火耀褲*3件＋能量健康按摩襪寬口款*5雙，原價21920元、特價3111元

除了品質受到肯定的火耀褲之外，還有健康按摩寬口襪，採用最密的24針織法，彈性極佳、縮口不咬腳，竹炭紗纖維製造，可調節溫度，腳跟的立體Y字型設計，讓腳後跟穩定不旋轉，搭配能量按摩力，幫助腳底血液循環。

京美能量銀纖維鍺石火耀褲*3件＋銀纖維護膝*1雙，原價23920元、特價3311元

不只有好穿的火耀褲，還搭配了銀纖維護膝，採用全面包覆膝蓋設計，活動性佳，具有服貼加壓支撐、保暖效果，且無縫材質一體成型符合人體工學延展性佳，採用天然材質銀纖維加上孟宗竹竹炭纖維，保暖卻不悶熱，不會導致過敏刺癢，且有天然的抗菌及除臭。

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京美健康銀纖維無痕內衣5件組，原價21400元、特價3400元

採用日本Litan竹炭紗乾爽吸濕排汗，並且使用日本銀纖維技術，高達99.9%的抑菌效果，超高彈性、無鋼圈壓迫，親膚包覆，可以打造出完美的胸型，常戴型編織設計久穿也不會感覺到壓力，覺得胸悶肩膀痠痛。