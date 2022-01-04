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胡牌秘技！「麻將拖鞋」穿上好運全吸上身　網笑：是出老千專用吧

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編輯／JJ　圖／翻攝自小紅書

農曆新年快到了，相信許多朋友們早已迫不及待想回家跟親朋好友打麻將了吧？最近網路上就有一款「麻將拖鞋」引起討論，以時下時尚圈很夯的「毛毛拖鞋」概念為出發點，在上面綴滿了大大小小的麻將造型裝飾，十分應景，好像穿上就能招來好運一樣，不過就有網友笑說：「摳下來剛好能胡」、「是出老千專用吧？」

▲麻將拖鞋 。（圖／翻攝自小紅書）

打麻將雖講求邏輯、實力，但有時運氣更是決勝關鍵，而這雙「麻將拖鞋」一推出，馬上就被網友封為是「胡牌神器」，認為只要穿上就能讓風水輪流轉，不管平時手氣怎麼樣，好運都能吸上身，開玩笑道：「穿上保證胡牌」、「想胡牌先穿上這雙」、「不胡就對不起這雙拖鞋」、「包贏」、「肯定旺！」還有人附和：「我買了！手氣很好。」

▲麻將拖鞋 。（圖／翻攝自小紅書）

也有網友一看就笑了：「尷尬了，胡了麻將被懷疑是從拖鞋上摳的」、「這是出老千專用吧！」表示缺什麼牌從上面摳下來就能胡了，或是事先偷藏牌在上面也行，可惜的是，這款拖鞋並不是可拆卸式的，上頭的裝飾也都不能動，讓大家莞爾一笑。

▲麻將拖鞋 。（圖／翻攝自小紅書）

不過當然，沒有人知道是不是真的穿上了運氣就能變好，不過即使對打麻將沒幫助，可愛的毛絨絨拖鞋外型也深得少女心，上頭澎澎的麻將裝飾也讓人覺得療癒，穿上襪子後也不必怕會冷，不過它只適合在室內穿著，在淘寶或蝦皮上都能找到類似的款式。

▲麻將拖鞋 。（圖／翻攝自小紅書）

關鍵字：

過年, 新年, 麻將, 打牌, 胡牌, 麻將拖鞋, 好運, 手氣

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