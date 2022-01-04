南韓美女醫師教乳霜「5種神用法」　搭配化妝水變「水光肌濕敷膜」

▲皮膚科醫師分享乳霜的5種保養使用法。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

乾燥寒冷的冬季，是最需要乳霜滋潤肌膚的時刻，但你的乳霜只會在每日保養最後一步塗上，用來基礎保濕就太浪費了！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了5種乳霜的神用法，教你最大化利用乳霜，不僅能幫助改善泛紅敏感、密集補水，還能搭配化妝水、精華油變成「濕敷膜」，養出透亮水光肌。

1.改善泛紅敏感



建議使用含有泛醇（維他命B5）、積雪草等舒緩修護成分的乳霜。在鼻翼、痘印、唇周唇角或兩頰等敏感泛紅位置局部厚塗，且可每2個小時補塗一次。

2.集中補水護理



建議使用含有神經醯胺、角鯊烷等成分的乳霜。在全臉厚塗面霜後，用一層保鮮膜蓋住全臉，並熱敷20分鐘。

3.以油養膚



建議使用含有玻尿酸等保濕成分的乳霜。取適量面霜於手上，依個人肌膚狀況滴入適量保養精華油，在掌心揉搓混合均勻後，塗上全臉並輕柔按壓吸收。

4.水光肌護理



建議使用含有玻尿酸等保濕成分的乳霜。用化妝水＋幾滴荷荷芭油浸濕化妝棉，將化妝棉撕分成合適厚度，貼於全臉或需要保濕滋潤的局部，再在化妝棉上厚塗面霜，正反兩面各貼15分鐘濕敷。

5.當睡眠面膜使用



建議含有胜肽、玻色因或菸鹼醯胺（維生素B3）等抗老成分的乳霜。在睡前，先用噴霧噴灑全臉打底，少量多次地薄塗面霜，輕輕按壓，保證充分吸收。

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