許下人生的新「克」度　卡地亞美鑽閃耀幸福光、見證更好的自己

▲卡地亞金色滾邊的經典紅盒乘載著夢想。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

揮別辛苦動盪的2021年，迎來嶄新的2022年，如何犒賞勇於度過不安時局、依然不放棄的自己？卡地亞（Cartier）金色滾邊的經典紅盒中那只耀眼的鑽戒，是對自己的肯定，因為一路以來猶如美鑽一般堅定，秉持初衷才能達到完美境界；而卡地亞鑽戒除了是自我鼓勵的絕佳禮物，亦是愛侶見證堅貞愛情的信物，領著天下有情人，邁向全新里程。

▲卡地亞鑽戒也能是自我寵愛的禮物。





▲卡地亞鑽戒見證情人的幸福時光。



卡地亞鑽戒系列傳承品牌百年歷史的超凡工藝，每一顆主鑽通過GIA美國寶石學院制定的完美4C標準：鑽石淨度（Clarity）、顏色（Colour）、切工（Cut）與克拉數（Carat)，精選淨度介於IF和VS2之間，以及顏色D與H等級間的美鑽，同時透過細膩的切割、鑲工與創意，賦予每件作品獨一無二的風采，但4C不足以形容卡地亞美鑽的獨特性，品牌特別強調第5個C「Charisma」，正是超凡魅力所在。

▲卡地亞鑽戒不僅達到GIA美國寶石學院制定的完美4C標準，更具第5個C「Charisma」超凡魅力。



卡地亞旗下兩大鑽石系列Solitaire 1895與Cartier Destinée鑽戒，各以豐富的設計吸引想寵愛自己或另一半的品味人士。1895年問世的Solitaire 1895系列，以低調鑲座設計為訴求，呈現和諧勻稱的外型，搭配對稱的4爪鑲座，讓主鑽彷彿懸浮在空中盡情展現璀璨光芒，主鑽有枕形、橢圓形、圓形明亮式切割等不同車工鑽石可供選擇，除了提供1克拉以上款式，當中圓鑽戒新增小克拉的秀氣款式，讓寵愛自己的小資女更容易入手，在日常也更容易搭配 。

▲Solitaire 1895枕形單鑽鉑金戒指（左）與橢圓形單鑽鉑金戒指，均備有1.00至1.15克拉及1.50至1.69克拉鑽石可供選擇。





▲Solitaire 1895圓形明亮式切割單鑽鋪鑲戒指，推出小克拉款式。

Cartier Destinée系列鑽戒，則以一圈精緻的圓形明亮式切割鑽石，緊緊圍繞中央主石，讓美鑽不僅聚焦，更有放大的視覺效果，戒環亦鑲嵌鑽石，更為閃耀，襯托佩戴者的自信、幸福光芒。卡地亞不同克拉數的鑽戒，紀錄人生重要時刻的美好，品牌再獻上驚喜推出全新設計，針對不同的克拉數，量身打造不同的鑲鑽戒指與項鍊，代表每一款設計都有專屬的臻品密碼，以美鑽許下人生的新「克」度，迎接嶄新的每一天。

▲Cartier Destinée戒指以美鑽圍繞梨形主鑽，耀眼迷人。

能與每日服裝完美配搭的單鑽項鍊，卡地亞優雅的Cartier Destinée項鍊與時尚的C de Cartier項鍊為完美選擇。Cartier Destinée項鍊的主鑽圍繞一圈閃爍美鑽，讓人目眩神迷；C de Cartier項鍊則結合品牌標誌的C字母標誌，襯托中央圓形明亮式切割鑽石，不僅彰顯個性美，也能作為貼身珠寶珍藏專屬的美好。

▲Cartier Destinée鑽石項鍊設計優雅。





▲Cartier標誌性C字母襯托美鑽的C de Cartier項鍊。