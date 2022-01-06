fb ig video ETtoday search mobile

Joy、IU絕美禮服不到2千就能入手！超平價服裝穿出精品高級感

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團Red Velvet成員Joy身為一線女星，時尚資源相當豐富，日常穿搭也是時下女孩們的穿衣範本之一，近日她出席公開活動，一襲細肩帶紅色小洋裝驚艷全場，緊身設計直接勾勒出傲人曲線，瞬間嗨翻粉絲，也立馬被搜出同款，意外發現是來自快時尚品牌ZARA，售價不到2千元相當親民，此外「國民妹妹」IU在最近釋出的廣告拍攝中也同樣以ZARA亮片洋裝出鏡，兩女神默契將平價單品穿成精品等級，引發不少熱議。

▲Joy、IU 。（圖／翻攝IG）

▲Joy、IU 。（圖／翻攝IG）

▲Joy一襲ZARA細肩帶紅色小洋裝驚艷全場。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy）

▲IU ZARA 。（圖／翻攝IG）

▲ZARA水鑽吊帶緞面洋裝。（圖 / 翻攝品牌官網）

日前Red Velvet出席SBS歌謠大戰2021，華麗造型瞬間成為全場鎂光燈焦點，其中Joy以一身緞面紅色禮服亮相，原先傲人的身材在緊身剪裁下完美展露，水鑽細肩帶遊走肩頸，纖瘦鎖骨與直角肩通通一覽無遺，讓粉絲們鼻血直流，她不忘搭配黑色及膝靴拉長比例，惹火又華麗。不過令人驚訝的是，這款看似奢華的小禮服，竟出自時尚品牌ZARA，且價格落在1,490元超好入手！

▲IU ZARA 。（圖／翻攝IG）

▲IU ZARA 。（圖／翻攝IG）

▲IU在韓國百事可樂拍攝廣告時，穿上了ZARA的黑色亮片禮服出鏡。（圖 / 翻攝IG@officialstarship）

▲IU ZARA 。（圖／翻攝IG）

▲ZARA鑲亮片交叉 V 領洋裝。（圖 / 翻攝品牌官網）

不光是Joy演繹了ZARA服裝，韓女星IU也在近日為韓國百事可樂拍攝廣告時，穿上了同品牌的黑色亮片禮服出鏡畫報，直接運用強大的時尚駕馭力，將平價穿成精品，並且台灣最近還在做折扣只要990元就能購入，令不少粉絲直呼：「不說以為是精品」、「看不出是ZARA」、「時尚的完成是顏值」。

►潤娥撞衫「第一腿精」包太緊輸了！宣美甜美外套「裡面沒穿」辣翻

關鍵字：

Red Velvet, Joy, IU, ZARA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

日網流傳看圖心測「第一眼覺得像什麼」　將探知你的「心智年齡」！

日網流傳看圖心測「第一眼覺得像什麼」　將探知你的「心智年齡」！

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

紅茶也入榜！營養師曝「6款降血糖食物」，過量攝取超NG

「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

《單身即地獄》宋智雅給女生的5大建議：一直在意別人看法就做不了事 Krystal無預警曝光超厲害新身份！其實「去年照片」早已有跡可循 2022玫瑰香水推薦！diptyque推出玫瑰之水淡香精，內行人必收 減重心好累！營養師激推「8款低卡鹹食」，深夜吃超滿足 韓韶禧霸氣開腿藏亮點！「2字洩身材比例」網笑：太大穿不了 《單身即地獄》姜素妍負評激升？因犯了「這個」戀愛致命傷！ 羽絨衣羽毛插出怎麼辦？好多人做錯！3招保養術＋清洗知識一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面