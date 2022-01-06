Joy、IU絕美禮服不到2千就能入手！超平價服裝穿出精品高級感

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團Red Velvet成員Joy身為一線女星，時尚資源相當豐富，日常穿搭也是時下女孩們的穿衣範本之一，近日她出席公開活動，一襲細肩帶紅色小洋裝驚艷全場，緊身設計直接勾勒出傲人曲線，瞬間嗨翻粉絲，也立馬被搜出同款，意外發現是來自快時尚品牌ZARA，售價不到2千元相當親民，此外「國民妹妹」IU在最近釋出的廣告拍攝中也同樣以ZARA亮片洋裝出鏡，兩女神默契將平價單品穿成精品等級，引發不少熱議。

▲Joy一襲ZARA細肩帶紅色小洋裝驚艷全場。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy）

▲ZARA水鑽吊帶緞面洋裝。（圖 / 翻攝品牌官網）

日前Red Velvet出席SBS歌謠大戰2021，華麗造型瞬間成為全場鎂光燈焦點，其中Joy以一身緞面紅色禮服亮相，原先傲人的身材在緊身剪裁下完美展露，水鑽細肩帶遊走肩頸，纖瘦鎖骨與直角肩通通一覽無遺，讓粉絲們鼻血直流，她不忘搭配黑色及膝靴拉長比例，惹火又華麗。不過令人驚訝的是，這款看似奢華的小禮服，竟出自時尚品牌ZARA，且價格落在1,490元超好入手！

▲IU在韓國百事可樂拍攝廣告時，穿上了ZARA的黑色亮片禮服出鏡。（圖 / 翻攝IG@officialstarship）

▲ZARA鑲亮片交叉 V 領洋裝。（圖 / 翻攝品牌官網）

不光是Joy演繹了ZARA服裝，韓女星IU也在近日為韓國百事可樂拍攝廣告時，穿上了同品牌的黑色亮片禮服出鏡畫報，直接運用強大的時尚駕馭力，將平價穿成精品，並且台灣最近還在做折扣只要990元就能購入，令不少粉絲直呼：「不說以為是精品」、「看不出是ZARA」、「時尚的完成是顏值」。

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