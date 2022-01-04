唐吉訶德台灣二號店傳1／19開幕！　網敲碗：等很久了

▲唐吉訶德一號店開幕時長龍大排，二號店也將在1／19開幕 。（圖／記者鮑璿安、蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日本知名雜貨業者「唐吉訶德」位於光華商場商圈的二號店，據悉即將在1／19對外開幕見客，位於西門町的一號店在去年1月開幕時，引發排隊熱潮，連凌晨時段都要排5個小時以上才能進去，而二號店在去年底的時候被確認落腳光華商場，也形成一波討論。

去年10月底唐吉訶德Don Don Donki開出二店徵才職缺，證明即將開設二店，經查詢後發現唐吉訶德二店選在光華商場後方、由全球人壽興建的「希望廣場」地下一樓，面積逾512坪，與西門町的台灣一號店直線距離約2.6公里。

▲唐吉訶德二號店位於圖右方的希望廣場地下一樓，跟光華商場比鄰。（圖／記者蔡惠如攝）

近期唐吉訶德二店徵才資料上班時間縮短至「一個月內」，且廠商方也透露：「就快了」，還有眼尖的消費者發現官方APP點數兌換店面多了「忠孝新生店」可選擇，有網友在非官方粉絲頁貼出類似內部公告，表示二店即將在1／19正式提供配送，意即唐吉訶德二店在1／19就可能對外營業。

對此網友表示「等很久了」、「又多出一間店可以逛」、「希望排隊不要排太久」、「剛好春節年假去台北朝聖一下」。