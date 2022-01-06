超實穿Logo衛衣打對折！當情侶裝很可以　雙面編織超耐洗

文／C編

衣櫃裡永遠少一件衣服，添購新裝雖然不需要太多理由，但冬季就是很需要連帽外套、衛衣等保暖又百搭的服裝，即便天冷需要層層疊疊，也能時髦不臃腫，「Her森森」推出多款保暖的熱銷服飾，包括Timberland外套、圖騰T恤，LONSDALE長袖大學T恤、KOMI大口袋坑條長版針織毛衣外套等等，不僅實穿，價格更是可愛到不行，最低下殺1090元就可以入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲LONSDALE經典LOGO 長袖大學T恤，特價1090元，點我搶購。



LONSDALE 英國小獅經典Logo長袖大學T恤，售價2180元、特價1090元

純棉材質親膚舒適，透氣不悶熱，高磅數雙面編織，穿起來頗有垂墜感，呈現愜意自在風格，而且非常耐洗，不容易起毛球，一件就很禦寒，中性版型男女都可以穿，搭配牛仔褲、裙裝都很合適。

Timberland男款連帽外套 + 男女款Oversize圖騰T-Shirt，售價7400元、特價3540元

男款藍色的連帽外套在胸前以簡潔Logo裝飾，不管是搭配時下最夯的寬褲或是牛仔褲都適合，白色圖騰T恤採用100%的純棉，簡約黑色Logo看起來帥氣又時髦，男生、女生穿都很好看。

KOMI大口袋長版針織外套，售價1890元、特價1480元

柔軟又舒適的針織外套可以替自己的裝束加分，坑條織法讓身型看起來修長，可以正式也能休閒，是怎麼搭都不會出錯的必備款。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲LONSDALE經典LOGO 長袖大學T恤，特價1090元，點我搶購。



iNio短版飛行外套，售價3560元、特價1780元

跳脫飛行外套的陽剛特性，打褶設計的泡泡袖加上寬鬆、短版剪裁，看起來更加可愛又不失個性，相當適合女孩兒，無論妳是否已經擁有飛行外套，這件都不能錯過。