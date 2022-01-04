《華燈2》Rose媽媽「白茶蜜桃唇」美爆，彩妝大師推薦激似色號

▲林心如戲內造型和妝容，幾乎讓人找不到缺點。（圖／翻攝自FB/華燈初上、小紅書，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

《華燈初上》第二季開播，引發大家討論，除了猜殺手兇手究竟是誰，其中飾演Rose媽媽的林心如，她的白茶蜜桃唇色更是被網友們推爆，就連孫芸芸御用化妝師游絲棋也在臉書分享美唇技法，想畫出像她一樣的動人唇色，不妨跟著這樣做！

孫芸芸御用化妝師游絲棋表示，想要畫出像Rose媽媽這樣「媽生水」（媽媽生出來就抄水的原生粉嫩唇色），以下幾點必須留意！

# 嘴唇先打底

游絲棋分享，上完底妝後，可以用粉撲上剩下的粉底，在唇周、嘴唇上輕壓先蓋掉唇色，打底後再畫上淺色唇，才會比較顯色，像是唇色天生比較深的人可以這樣做。

#唇周要遮瑕

畫上像Rose媽媽這樣的白茶蜜桃唇色，最擔心的就是看起來氣色不好或是擦起來顯黑，她建議可以先把唇周提亮，選擇比膚色亮一階的遮瑕點上唇周，再用遮瑕刷推勻，就能改善唇周暗沉，還會有打亮的效果。

除了以上技巧外，游絲棋更推薦幾款「白茶蜜桃」唇彩，一起來看看！

▲TOM FORD 紅毯超性感唇膏#Sunlit rose。

▲YSL 限量奢華緞面漆光唇釉#433。

▲Dior 癮誘蜜潤光唇彩#640。

▲CHANEL COCO晶亮水唇膏#110。

▲LAMCOME 絕對完美水唇釉#236。

►《華燈2》台詞一語道破愛情：不需要的關係，就不必繼續糾纏下去