年菜下殺620元起！蜜汁火腿極美味　12道滿漢全席輕鬆上桌

文／C編

年夜飯是過年的重頭戲，但要準備一大桌費心費力，想輕鬆一點除了出去吃，也可以上網訂年菜，不用在廚房忙一整天就有美食上桌，實在是一大福音。「Her森森」推出「2022花喜慶團圓」年菜，有海陸滿漢全席圍爐12件年菜組、名店的蜜汁火腿等等，下殺620元起，買了直送到家，圍爐過好年。

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▲2022花喜慶團圓年菜，有多種選擇通通特價。點我購買。



頂級海陸滿漢全席圍爐12件年菜組，售價6250元、特價2388元

每年都在網路上銷售破萬組，回購率居高不下，海陸滿漢全席有不少功夫年菜，組合中包含人參香菇燉全雞、開運佛跳牆、干貝櫻花蝦米糕、醬燒虎掌杏鮑菇、海味蠔油鮮鮑魚、貴妃乾燒紹興蝦、國宴福氣鮮魚、富貴級品花雕雞、御品功夫紅燒獅子頭、黃金栗子悶燒雞、金縷銀絲魚翅羹、金銀財寶釀甜湯。

其中，過年必吃的開運佛跳牆，以大骨、老母雞等頂級食材，經過8小時長時間精燉熬煮，再加入頂級干貝、鮑魚片等食材烹煮，味道香醇濃厚，1000g的容量，絕對可以滿足一家大小的味蕾，開心吃到飽、吃到爽。

蜜汁火腿富貴雙方x2盒，售價899元、特價620元起

鹹甜加上酥脆的超豐富口感，可以刺激味蕾，富有家鄉味的蜜汁火腿，口味很道地，火腿泡軟蒸熟加入冰糖醃漬後的蜜汁火腿，加上豆皮製成的烤方，夾在四方餅皮內，一口咬下讓人感受到大滿足，香甜可口的好滋味讓人難以忘懷，不論當點心或是正餐都很適合，大人小孩都愛吃。。

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