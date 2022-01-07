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亮・珠寶／巨鑽牌綻放鑽石小花　疊戴更時髦

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▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）

▲疊戴Graff Wild Flower系列鑽石手環與手鍊相當出色，手環520,000元，手鍊290,000元。（圖／Graff提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以巨鑽著稱的英國珠寶商Graff（格拉夫），於2022年之初推出全新Wild Flower系列，靈感發想自英式庭園的綻放花朵，走向日常更容易穿搭的設計，特別是手環、戒指、項鍊各有豐富的款式，讓佩戴者能一次戴上多件做層疊配搭，一朵朵優雅鑽石小花瞬間變時髦了。

▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）

▲Graff推出不同長度的Wild Flower鑽石項鍊，可層疊佩戴。

各大珠寶品牌對於花朵各有不同詮釋，Graff特別強調Wild Flower系列珠寶的活潑氣息與生命力，因此朵朵都是盛開的姿態，分別有3種不同造型的設計，包括密鑲美鑽的單朵五瓣花、鏤空花形線條、花團錦簇模樣等。

▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）

▲Graff Wild Flower系列迷你鑲鑽戒指（右） 165,000元、花團錦簇造型鑲鑽戒指 375,000元。

▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）
▲Graff Wild Flower單朵鑽石小花設計的鑲鑽吊墜180,000元起、戒指 165,000元起、耳環 260,000元。

即便Wild Flower造型各異，混搭佩戴也毫無違和感，例如單朵鑽石小花短項鍊便能與鏤空設計花朵長項鍊疊戴，創造層次感；Graff同時推出多款指間戒設計，讓大小不一、造型各異的華麗小花在指頭兩側綻放璀璨光芒，裝飾性強烈。

▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）

▲Graff Wild Flower鏤空線條鑽石花朵指間戒245,000元起。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的花朵珠寶赫赫有名，且同樣以別具設計感的指間戒受到收藏家喜愛，旗下Frivole系列指間戒結合鏡面拋光黃K金心形花瓣與鑲嵌鑽石的花瓣，展現光影流動的折射之美；而靈感源自蓮花的Lotus指間戒更令人驚喜，具開闔機制，因此能轉換兩種樣貌佩戴。

▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Frivole Between the Finger黃K金鑲鑽指間戒，307,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）▲▼ Graff,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶白K金鑲鑽的Lotus指間戒，具開或闔兩種佩戴法，1,050,000元。

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關鍵字：

Graff, 格拉夫, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, 亮珠寶

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