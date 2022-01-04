性感歌姬崩壞「勒胸比基尼」纖腰消失！　曝身材弱點美照差很大

▲英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa） 。（圖／翻攝自IG）



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英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）日前傳出與男友兩年戀情終結，私生活備受關注，而她則是繼續在社群媒體上分享辣照，其中一則貼文中，杜娃黎波身穿小可愛泳裝非常養眼，不過在外網鏡頭下卻產生極大差異，不僅纖腰消失，泳裝過緊也讓網友認為「崩壞了」。

▲Dua Lipa傳出分手後，曬出泳裝辣照。（圖／翻攝自IG）

杜娃黎波向來不介意展現姣好身材，私服穿著風格也受到廣大粉絲追隨，不過近期「恢復單身」卻被捕捉到崩壞畫面，杜娃黎波身穿人氣設計師品牌 Kiko Kostadinov 橘色長褲展現率性氣息，上身則延續火辣風格，索性換上超緊小可愛比基尼上陣，出自巴厘島品牌ISA BOULDER 單品，顯眼螢光色系出現在海灘邊相當吸睛，伴隨深U剪裁大秀美胸。

而外媒鏡頭下，杜娃黎波身材就沒有PO文中如此完美，不僅纖細腰身消失，身材弱點也一併曝光，對比過去的完美狀態險些認不出，有網友就指出似乎是泳裝太緊了，「胸部太勒了」、「原來女神也有死角」、「沒有腰是致命傷」。

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