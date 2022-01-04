金世正最近太辣了！低胸禮服「真實身材」乍現　側身胸形曲線驚人

記者王則絲／台北報導

以《驅魔麵館》一劇爆紅的韓女星金世正，因清純甜美的高顏值廣獲粉絲們喜愛。近期金世正活躍在各大場合，穿著各式華服現身，數套造型都很有看頭，包括先前在演藝大賞頒獎典禮所穿的黑天鵝裙、純白低胸禮服，以及擔任頒獎嘉賓時選穿的黑色細肩帶禮服，都讓她傲人的身材乍現，尤其是當轉到側身，豐滿的胸形曲線更令人忍不住聚焦視線，只能說金世正最近太辣了！

▲金世正一身黑色紗裙禮服宛如黑天鵝般優雅。（圖／翻攝自IG@clean_0828，以下同）



金世正近年人氣相當高，不只出演《驅魔麵館》後大爆紅，也時常參加綜藝節目，或是擔任主持人，工作相當忙碌。

日前金世正便擔綱起主持人角色，於去年底時現身主持MBC演藝大賞，當晚她以一黑、一白的兩套裝扮驚艷全場，她先是穿著Miss Gee Collection的黑色紗裙禮服，襯得她肌膚更白皙，抓褶設計則是讓她宛如黑天鵝一般優雅；另一套純白低胸禮服的造型來自婚紗品牌Claudia Wedding，更是托出她的傲人胸圍，姣好有料的身材瞬間成為焦點。

▲金世正另一套低胸禮服讓姣好身材乍現。



日前SBS演技大賞時，金世正也以頒獎嘉賓身份與安孝燮一同頒發最佳情侶獎，當天她則是穿著一襲簡約典雅的細肩帶黑色禮服登場，正好與安孝燮搭成情侶裝，從她釋出的後台照可以看到，當金世正轉到側身，胸形曲線更顯豐滿，令人視線無處安放，簡直辣翻！

▲金世正一襲簡約黑色裙裝捧出傲人上圍。



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