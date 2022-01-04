《單身即地獄》宋智雅魔鬼身材秘密！　吃軟糖瘦3公斤、隨時縮小腹

▲宋智雅 。（圖／翻攝自宋智雅IG、YouTube）

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宋智雅因韓戀愛實境節目《單身即地獄》受到網友關注，她身兼美妝YouTuber身份，身材體態控制得十分完美。其實在節目播出前，宋智雅就曾經為粉絲解答自己的瘦身秘訣，如今也被一一翻出，原來是靠著「吃軟糖」與步行運動，讓自己維持在人見人愛的完美狀態。

▲宋智雅持續舞蹈與皮拉提斯。（圖／翻攝自宋智雅IG、YouTube）



宋智雅曾在YouTube頻道分享瘦身經驗，宛如真人版芭比娃娃的她，並不是一開始就有完美體態。她提到自己其實是易胖體質，過去為了快速瘦身也嘗試過不健康的方式，例如一天只吃一餐，並不鼓勵粉絲仿效，但後續改良版「一天兩餐」，並且通過慢慢吃、一直維持正坐姿勢進食，沒有特別控制菜單，想吃什麼就吃。宋智雅說自己在家一定會運動以及隨時縮小腹，再加上自己持續舞蹈與皮拉提斯多年，基本上吃超過也不會胖太多。

宋智雅表示，若想快速瘦身，自己會靠著吃減肥軟糖抑制食慾，像是重要的拍攝日，就會吃一包來幫助身體消化，她甚至因此瘦了2至3公斤。當然每個人體質不同，效果也不一。除了飲食方面，宋智雅也會盡量讓自己多走路，比方20分鐘內的路程就會採取步行方式，也能消耗熱量。

▲宋智雅會靠著吃減肥軟糖抑制食慾 。（圖／翻攝自宋智雅IG、YouTube）

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