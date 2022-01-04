GUCCI虎年「夢幻叢林」系列有帥有美　限定包裝、防塵袋更是燒翻！

記者王則絲／台北報導

農曆新年過後即將邁入壬寅年、十二生肖的虎年，為此各家品牌卯起來推出虎年限定款，然而GUCCI可說是等「虎年」等很久了！因為老虎本身就是GUCCI的DNA元素之一，虎年限定系列中就特別從檔案庫中挖掘經典印花，以寫實風格插畫勾勒出了「夢幻叢林」系列，有帥也有美，此外，這回新年系列的限定包裝、防塵袋更是燒翻，令人好想收藏。

▲GUCCI推出全新印花虎年限定系列。（圖／品牌提供）

有別於以往GUCCI喜歡運用與卡通人物的聯名，做出別具新意的生肖圖案系列，像是先前的米老鼠、多啦A夢都大受歡迎。今年脫離可愛卡通風，GUCCI終於等到了虎年，借此機會將典藏印花搬出，打造寫實描繪風格的「夢幻叢林」系列。新年主題全系列大致可分為兩大類，一種為叢林插畫的老虎圖像，另一種則是直接以「TIGER」子母呈現的街頭風，有美也有帥，共帶來男、女、童裝、鞋履以及各式手袋。

▲印上「夢幻叢林」印花的經典包款。（圖／記者王則絲攝）

全新虎年限定印花以粉嫩繽紛的嬌花嫩草映襯老虎圖案，融合藝術家兼插畫家Vittorio Accornero開創品牌的典藏Flora圖案，躍上絲緞、金蔥、毛織等不同面料的服裝上頭，或是賈姬包、馬銜鍊肩背包、托特包、小配件、鞋履等經典皮革單品，清新柔嫩的色調超級夢幻，值得一提的是，該系列所使用的防塵袋、包裝盒以及紙袋也全都是相同印花，非常具有收藏價值。

▲GUCCI新年虎年系列限定包裝與紙袋。（圖／品牌提供）

另一種設計則是走街頭風帥氣路線，以大大的「GUCCI TIGER」字樣印於各式單品上，或與經典的綠紅綠織帶印花交織結合。

▲「GUCCI TIGER」大方俐落的字母設計頗具街頭潮味。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI新年系列商品都有專屬標籤。（圖／記者王則絲攝）

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