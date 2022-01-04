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帥翻的熊貓面飛返計時錶新年首發　TAG Heuer霸氣錶慶60周年

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▲▼ TAG Heuer,Breitling 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Autavia 60周年熊貓面飛返計時腕錶，207,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2022初始，TAG Heuer（泰格豪雅）已迫不及待以新錶迎新年，因為今年是集航空風格、軍錶與賽車精神於一身的Autavia腕錶60周年，品牌推出兩款首度搭載經瑞士官方天文台（COSC）認證的自製Heuer 02機芯的飛返計時碼錶，以及首創搭載Calibre 7機芯三針GMT雙時區功能錶，延續此系列的冒險DNA。

▲▼ TAG Heuer,Breitling 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer黑面搭DLC塗層錶殼的Autavia 60周年飛返計時腕錶，228,800元。

TAG Heuer 1962年問世的Autavia腕錶，以一款用於賽車和飛機儀表板中的計時器為名，60周年飛返計時碼錶的獨特計時按鈕與超大錶冠，正源自品牌的儀表板計時器，而另一大特色是時標與指針均經過Super- LumiNova夜光塗層處理，在暗夜中清晰可辨，而60分鐘刻度的雙向旋轉錶圈也承襲原創設計，共有銀面黑色功能小盤的熊貓錶面，以及黑色面盤搭配DLC塗層錶殼等2款新作。

▲▼ TAG Heuer,Breitling 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Autavia 60周年GMT雙時區三針腕錶，138,000元。

Autavia 60周年的第三款作品為此系列首見的三針GMT雙時區腕錶，錶圈為藍色與黑色漸變陶瓷設計，搭配指針輕鬆便能判讀兩地時間，簡潔風格成為旅人最佳配件。TAG Heuer為此系列加入快拆錶帶功能，讓佩戴者可轉換精鋼錶鍊或黑色鱷魚皮錶帶。

▲▼ TAG Heuer,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈超級飛行員世界時計時腕錶「野馬戰鬥機」特別版，精鋼款314,000元。（圖／百年靈提供）

而與飛行錶緊密相扣的百年靈（Breitling），最新力作為Super AVI航空計時腕錶，靈感源自1953年的原版「Co-Pilot」Ref. 765 AVI 航空計時腕錶和四架傳奇飛機，包括北美航空P-51DMustang 野馬戰鬥機、沃特F4U海盜式戰鬥機、寇帝斯 P-40 戰鷹戰鬥機和德哈維蘭蚊式轟炸機，將各架飛機的特色融入設計之中，錶徑加大至46毫米更為霸氣，透明底蓋則裝飾戰鬥機輪廓，並顯露具GMT功能的自動上鍊機芯。

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Breitling, 百年靈

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