「報復心最強」星座Top 3 ！　冠軍變臉像沒愛過，不計後果毀掉你

▲報復心最強星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG，以下同）



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有些人看似溫柔如水，不過一旦被踩到地雷，就會像是變了一個人一樣，默默展開報復，千萬別低估這些人的殺傷力，手段高到你難以招架！以下公開報復心最強星座Top 3 ，根本是惹不得！

Top 3 天蠍座

天蠍座喜歡在遠處觀察別人，同時維持著自己的保護色不讓人靠近，拿捏「分寸感」是天蠍很擅長的事情，若想要靠近他們，務必要按照他們的規則來，天蠍喜歡把前提先告知對方，接下來就看你怎麼接招，一旦得罪天蠍，他們不惜賠上一切也要讓對方知道嚴重性。

Top 2 雙魚座

雙魚座屬於外表看似溫柔沒有殺傷力，但是心裡早就想到了最壞地步，完全是極度「腹黑」星座，並且將報復心藏在心裡不讓人發現。而且雙魚不是那種突然爆發的類型，所有的情緒都是累積已久，或許報復那天才知道雙魚忍了多久，變臉之快讓人措手不及。

Top 1 處女座

處女座很能記仇，在感情中也是一樣，如果敢辜負處女，他們無論如何都要出了這口氣，像是沒愛過一樣。因為處女座的自尊心很強，受不了被人指點，寧可把關係攤牌說清楚，也不要裝作沒事發生，處女座爆發的時候是不顧後果的，非常可怕。

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