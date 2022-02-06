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小賈辣妻「極簡黑白灰」穿搭公式！內短外長小露性感超加分

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▲Justin Bieber老婆海莉比伯Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

▲Justin Bieber老婆海莉比伯Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）老婆海莉比伯（Hailey Bieber）擁有模特兒身份，除了在螢光幕前光鮮亮麗，其實私下的穿著打扮更是精彩，她時常以運動休閒風與火辣氣息相結合，吸引大批粉絲爭相模仿，以下幾個經典私服造型務必筆記，用衣櫃中一定有的素色單品進行搭配！

▲Justin Bieber老婆海莉比伯Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

▲BOTTEGA VENETA（BV）翻領皮衣外套搭配短版小可愛呼應 。（圖／翻攝自IG）

海莉比伯很常以黑色系為主軸進行搭配，像是帥氣的BOTTEGA VENETA（BV）翻領皮衣外套搭配短版小可愛呼應，使得纖細腰線更為分明，同時以來自瑞典的新銳品牌Eytys，簡約風直筒牛仔褲收尾，俐落打扮不失性感。最後加上BV招牌The Pouch雲朵包，鮮明「BV綠」脫穎而出成為全身亮點。

▲Justin Bieber老婆海莉比伯Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

▲波蘭小眾設計師品牌Magda Butrym長版外套 。（圖／翻攝自IG）

長版大衣搭配短版內搭的公式，是海莉比伯的經典穿著，外衣單品來自波蘭小眾設計師品牌Magda Butrym，俐落剪裁符合她的幹練氣場，加上白褲白衣相佐非常簡潔，若想要多出搶眼細節，那麼加一顆黑色手袋就可以豐富層次感。

▲Justin Bieber老婆海莉比伯Hailey Bieber 。（圖／翻攝自IG）

▲西裝外套極簡穿搭。（圖／翻攝自IG）

海莉比伯也能夠將西裝外套穿出帥氣感，修身的灰色前格紋版型相當百搭，內搭白素T以及卡其色BV長褲，穿搭新手很容易就能參照，盡量維持在素色基礎上做變化，既能保持乾淨度也能穿出個人風格。

►楊冪私服比紅毯還精彩！「中性穿搭公式」棒球帽、長版外套超撩男
 

關鍵字：

Justin Bieber, 海莉比伯, Hailey Bieber, 穿搭

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