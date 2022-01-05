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沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

今年春夏的彩妝系列，都走實用性的單品為主，其中眼影系列更是沒有一格廢色，每一格都可以混搭或是疊擦出屬於自己的風格，閃亮亮的珠光搭配亮片設計，更有修飾眼型的效果，能夠創造出精緻華麗的透明感眼妝。

A.M Fairyland 迷光掠影眼彩盒

▲A.M Fairyland,RMK,I`M MEME,by terry,Milani,眼影,眼妝,。（圖／品牌提供）

由台灣知名彩妝師Alice創立的全新品牌A.M Fairyland，在日前推出全新的迷光掠影眼彩盒，全系列總共4個顏色，含有珠光、霧面、亮片等不同質地的眼影，帶有一點點微濕潤的質地，可以完美服貼在眼部肌膚，專為台灣女性打造的眼影盤，可以更好修飾眼部的立體度，打造出完美的妝容。

RMK 春焰雙色眼采

▲A.M Fairyland,RMK,I`M MEME,by terry,Milani,眼影,眼妝,。（圖／品牌提供）

這一季的RMK以溫暖的奶茶色調為主軸，推出全新春妝系列，其中，春焰雙色眼采以霧光、爍光和亮燦3種不同的質感中，嚴選2色組合成雙色眼影，可以先用霧面打底，再使用帶有亮片的色調，輕刷在上方，打造出空靈的透明感眼妝。

I’M MEME 我愛超能彩妝小方包

▲A.M Fairyland,RMK,I`M MEME,by terry,Milani,眼影,眼妝,。（圖／品牌提供）

最會調色的彩妝品牌I’M MEME在最近推出全新的我愛超能彩妝小方包，以溫暖大地色完美調和高冷的楓橘色系 #01小棕包，還有純欲玫瑰色巧妙融合氣質暖茶 #02小花包，一盤就可以打造出眼影、頰彩、修容跟提亮，輕鬆就可以打造出秋冬最流行的「ONE TONE MAKE UP」同色調妝容。

By Terry 2021秋冬限量眼影盤

▲A.M Fairyland,RMK,I`M MEME,by terry,Milani,眼影,眼妝,。（圖／品牌提供）

2021 BY TERRY秋冬以浪漫巴黎為設計進一步打造更精美的生動色調，以台灣人喜愛並較實用的咖啡色為主的「2021秋冬限量眼影盤」擁有9種緞面與金屬光質地眼影，以巴黎場景為設計，融合浪漫優雅裸色、濃郁溫暖古銅、絢爛金光、精緻柔和粉紅色調，彷彿置身於秋季浪漫巴黎的完美調色盤。

Milani Gilded Gold 流金歲月璀璨眼影盤

▲A.M Fairyland,RMK,I`M MEME,by terry,Milani,眼影,眼妝,。（圖／品牌提供）

15色絕美裸粉色系眼影霧面與珠光色影，每一格都超顯色，可以呈現出乾淨利落的眼妝效果，棕色調為主的裸粉色系，可以輕鬆展現出深邃的眼妝效果，不管是霧面還是珠光都可以輕鬆混搭，展現出具有層次感的眼妝效果。

關鍵字：

A.M Fairyland, RMK, I’M MEME, by terry, Milani, 眼影, 眼妝

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