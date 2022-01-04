5年奪冠、連超模都愛用！5款「神級眼霜」拯救妳的黑眼圈

記者李薇／綜合報導

眼睛是靈魂之窗，想要擁有放大晶亮的眼神，除了眼妝之外，眼霜的呵護也非常重要，《ET FASHION》就盤點今年必買的5支厲害的眼霜，不僅可以幫助眼周肌膚拉提保濕，也可以對抗細紋出現，讓眼周一直保持年輕活力。

LA MER 濃萃修復眼霜

除了連續5年在頂級保養市場締造出第一名眼霜的佳績，濃萃修復眼霜也經常在社群、論壇上收穫無限好評，連韓國超級名模Irene Kim都是愛用者，濃萃修復眼霜注入高倍濃度奇蹟活凝金萃，能有效淡化細紋，恢復眼周肌膚活力。

SK-II 肌活能量眼霜

SK-II 肌活能量眼霜輕盈滋潤，蘊含經典成分PITERA以及獨特InfinitPOWER科技，能夠深入滋潤眼周肌膚，為眼周肌膚充電，重現大眼光采，堅持使用可幫助淡化眼周细纹，令眼周肌膚水潤、緊緻，神采奕奕。

(Malin+Goetz) 高效輕盈豐潤眼霜

裡面添加角鯊烷、葵花籽油、乳木果油、黃金藻萃取等成分，潤澤的質地卻相當好吸收，可以幫助肌膚改善細紋、乾燥的狀態，打造出細緻嫩透的肌膚狀態，提供深度抗氧化及保濕，延緩眼周疲態。

BOBBI BROWN 晶鑚桂馥彈力滋潤眼霜

添加獨家研發升級「年輕修護鏈」，含5倍六胜肽及快樂鼠尾草，還有3倍玻尿酸，修護並撫平眼周細紋、重拾年輕、明亮雙眸；乳油木果油、白芒花籽油等多種植物精華油有助眼周肌膚更加滋潤、保濕；亮眼植萃配方（桑白皮、黃芩根萃取、茶葉萃取）與咖啡因成分，使眼周更加明媚勾人。

BIO UP 5D全能亮眼霜

以雞尾酒配方為基底，添加日本CoQ10、專利重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，3階段開啟美眸魅力，先緊緻、再豐潤，激升肌膚光澤度，征服青春，賦予彈潤緊實、抗老撫紋，全面擊破眼周肌膚問題。