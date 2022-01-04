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連鎖咖啡農曆年後恐漲價　路易莎、85度Ｃ、cama cafe「皆在研議中」

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▲▼6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？ 。（圖／Pexels）

▲咖啡豆原料大漲，預估年後會有一波漲價潮。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

全球原物料大漲，咖啡豆成本漲幅高達20%至40%，許多民眾都發現有許多獨立店都紛紛宣布調漲咖啡價格，而動輒數十、數百間連鎖咖啡店業者也私下坦言「還在苦撐」，但有業界人士透露，現咖啡價格應可維持到農曆年前，不會調漲，但最快年後就會有動作。

受氣候變遷影響，去年咖啡產地都出現欠收與品質下降的狀況，加上疫情導致缺工，導致咖啡豆批發成本應聲大漲，台灣許多咖啡店與通路都收到原料商調整進貨價的要求，因咖啡豆來源、種類繁多，估計漲幅至少20％起跳，最高可達40%。

然而疫情仍未歇息，氣候變遷也無法預測，預期日後有可能的漲幅，連鎖咖啡業者近期也醞釀漲價，然而台灣咖啡通路競爭激烈，從便利商店、甚至超市都可隨手取得一杯咖啡，也讓連鎖咖啡業者思考再三漲價的時機點，也有消息指出，農曆年後便利商店的咖啡價格會先調漲。

目前入手單價較低的連鎖咖啡店包括cama cafe、路易莎與85度Ｃ，對於咖啡調漲與否或時機，均異口同聲表示目前還在研議中。而業界人士指出，連鎖咖啡的咖啡豆都是集體採購大量進貨，所以目前還不是壓力最大的時候，在農曆年前應不會調整店內售價，但年後應會出現漲價態勢，估計漲幅約在10%至20%之間。

星巴克於日前接受媒體採訪時，統一集團董事長羅智先已表示「現階段不會調漲」，但確實星巴克在疫情期間業績確實不佳；怡客咖啡總經理劉人豪則表示，暫無漲價計畫。

關鍵字：

連鎖咖啡, 漲價, 路易莎, cama, 85度C, 星巴克, 怡客, 咖啡豆

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